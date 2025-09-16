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GRNB: VanEck Green Bond ETF

23.79 USD 0.05 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GRNB за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.78, а максимальная — 23.84.

Следите за динамикой VanEck Green Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GRNB сегодня?

VanEck Green Bond ETF (GRNB) сегодня оценивается на уровне 23.79. Инструмент торгуется в пределах 23.78 - 23.84, вчерашнее закрытие составило 23.84, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRNB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Green Bond ETF?

VanEck Green Bond ETF в настоящее время оценивается в 23.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.69% и USD. Отслеживайте движения GRNB на графике в реальном времени.

Как купить акции GRNB?

Вы можете купить акции VanEck Green Bond ETF (GRNB) по текущей цене 23.79. Ордера обычно размещаются около 23.79 или 24.09, тогда как 38 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRNB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GRNB?

Инвестирование в VanEck Green Bond ETF предполагает учет годового диапазона 23.72 - 24.63 и текущей цены 23.79. Многие сравнивают 0.13% и -2.26% перед размещением ордеров на 23.79 или 24.09. Изучайте ежедневные изменения цены GRNB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Green Bond ETF?

Самая высокая цена VanEck Green Bond ETF (GRNB) за последний год составила 24.63. Акции заметно колебались в пределах 23.72 - 24.63, сравнение с 23.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Green Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Green Bond ETF?

Самая низкая цена VanEck Green Bond ETF (GRNB) за год составила 23.72. Сравнение с текущими 23.79 и 23.72 - 24.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRNB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GRNB?

В прошлом VanEck Green Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.84 и -1.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.78 23.84
Годовой диапазон
23.72 24.63
Предыдущее закрытие
23.84
Open
23.80
Bid
23.79
Ask
24.09
Low
23.78
High
23.84
Объем
38
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
0.13%
6-месячное изменение
-2.26%
Годовое изменение
-1.69%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%