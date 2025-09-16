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GRNB: VanEck Green Bond ETF
Курс GRNB за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.78, а максимальная — 23.84.
Следите за динамикой VanEck Green Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GRNB сегодня?
VanEck Green Bond ETF (GRNB) сегодня оценивается на уровне 23.79. Инструмент торгуется в пределах 23.78 - 23.84, вчерашнее закрытие составило 23.84, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRNB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Green Bond ETF?
VanEck Green Bond ETF в настоящее время оценивается в 23.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.69% и USD. Отслеживайте движения GRNB на графике в реальном времени.
Как купить акции GRNB?
Вы можете купить акции VanEck Green Bond ETF (GRNB) по текущей цене 23.79. Ордера обычно размещаются около 23.79 или 24.09, тогда как 38 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRNB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GRNB?
Инвестирование в VanEck Green Bond ETF предполагает учет годового диапазона 23.72 - 24.63 и текущей цены 23.79. Многие сравнивают 0.13% и -2.26% перед размещением ордеров на 23.79 или 24.09. Изучайте ежедневные изменения цены GRNB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Green Bond ETF?
Самая высокая цена VanEck Green Bond ETF (GRNB) за последний год составила 24.63. Акции заметно колебались в пределах 23.72 - 24.63, сравнение с 23.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Green Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Green Bond ETF?
Самая низкая цена VanEck Green Bond ETF (GRNB) за год составила 23.72. Сравнение с текущими 23.79 и 23.72 - 24.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRNB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GRNB?
В прошлом VanEck Green Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.84 и -1.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.84
- Open
- 23.80
- Bid
- 23.79
- Ask
- 24.09
- Low
- 23.78
- High
- 23.84
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 0.13%
- 6-месячное изменение
- -2.26%
- Годовое изменение
- -1.69%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%