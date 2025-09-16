GRNB: 格林银行股份
今日GRNB汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点23.79和高点23.90进行交易。
关注格林银行股份动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRNB新闻
- Global Sustainable Finance 2026: Growth On The Horizon
- Sustainable Investment Insights - Bi-Annual Report: July 2026
- Climate Concerns Still Top Of Mind For Investors
- Sustainable Investment: An Improving Context For 2026
- 2026 Sustainable Investment Trends
- Where The Rubber Meets Return: The ESG Factors That Matter
- Assessing COP30: Progress And Retreat
- S&P Global Data Center And Energy Innovation Summit: Lending And Investing
- Ignore The Gloom – Why COP30 Is A Success
- Green Debt Market Passes $3 Trillion Milestone
- The Hidden Drivers Of Corporate Value
- When Less Equals More: Rethinking Sustainability Reporting
- Why Data Centers May Help Drive ESG-Labeled Bond Issuance
- Green Bond Market Resilience In 2025
- Decarbonisation In Portfolio Benchmarks
- Global Sustainable Finance 2025: Mixed Results Highlight Regional Differences
常见问题解答
GRNB股票今天的价格是多少？
格林银行股份股票今天的定价为23.80。它在23.79 - 23.90范围内交易，昨天的收盘价为23.79，交易量达到18。GRNB的实时价格图表显示了这些更新。
格林银行股份股票是否支付股息？
格林银行股份目前的价值为23.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.65%和USD。实时查看图表以跟踪GRNB走势。
如何购买GRNB股票？
您可以以23.80的当前价格购买格林银行股份股票。订单通常设置在23.80或24.10附近，而18和0.00%显示市场活动。立即关注GRNB的实时图表更新。
如何投资GRNB股票？
投资格林银行股份需要考虑年度范围23.72 - 24.63和当前价格23.80。许多人在以23.80或24.10下订单之前，会比较0.17%和。实时查看GRNB价格图表，了解每日变化。
格林银行股份股票的最高价格是多少？
在过去一年中，格林银行股份的最高价格是24.63。在23.72 - 24.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪格林银行股份的绩效。
格林银行股份股票的最低价格是多少？
格林银行股份（GRNB）的最低价格为23.72。将其与当前的23.80和23.72 - 24.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRNB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GRNB股票是什么时候拆分的？
格林银行股份历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.79和-1.65%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.79
- 开盘价
- 23.80
- 卖价
- 23.80
- 买价
- 24.10
- 最低价
- 23.79
- 最高价
- 23.90
- 交易量
- 18
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.17%
- 6个月变化
- -2.22%
- 年变化
- -1.65%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%