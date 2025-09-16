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GRNB: 格林银行股份

23.80 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GRNB汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点23.79和高点23.90进行交易。

关注格林银行股份动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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GRNB新闻

常见问题解答

GRNB股票今天的价格是多少？

格林银行股份股票今天的定价为23.80。它在23.79 - 23.90范围内交易，昨天的收盘价为23.79，交易量达到18。GRNB的实时价格图表显示了这些更新。

格林银行股份股票是否支付股息？

格林银行股份目前的价值为23.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.65%和USD。实时查看图表以跟踪GRNB走势。

如何购买GRNB股票？

您可以以23.80的当前价格购买格林银行股份股票。订单通常设置在23.80或24.10附近，而18和0.00%显示市场活动。立即关注GRNB的实时图表更新。

如何投资GRNB股票？

投资格林银行股份需要考虑年度范围23.72 - 24.63和当前价格23.80。许多人在以23.80或24.10下订单之前，会比较0.17%和。实时查看GRNB价格图表，了解每日变化。

格林银行股份股票的最高价格是多少？

在过去一年中，格林银行股份的最高价格是24.63。在23.72 - 24.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪格林银行股份的绩效。

格林银行股份股票的最低价格是多少？

格林银行股份（GRNB）的最低价格为23.72。将其与当前的23.80和23.72 - 24.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRNB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GRNB股票是什么时候拆分的？

格林银行股份历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.79和-1.65%中可见。

日范围
23.79 23.90
年范围
23.72 24.63
前一天收盘价
23.79
开盘价
23.80
卖价
23.80
买价
24.10
最低价
23.79
最高价
23.90
交易量
18
日变化
0.04%
月变化
0.17%
6个月变化
-2.22%
年变化
-1.65%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%