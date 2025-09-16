GRNB股票今天的价格是多少？ 格林银行股份股票今天的定价为23.80。它在23.79 - 23.90范围内交易，昨天的收盘价为23.79，交易量达到18。GRNB的实时价格图表显示了这些更新。

格林银行股份股票是否支付股息？ 格林银行股份目前的价值为23.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.65%和USD。实时查看图表以跟踪GRNB走势。

如何购买GRNB股票？ 您可以以23.80的当前价格购买格林银行股份股票。订单通常设置在23.80或24.10附近，而18和0.00%显示市场活动。立即关注GRNB的实时图表更新。

如何投资GRNB股票？ 投资格林银行股份需要考虑年度范围23.72 - 24.63和当前价格23.80。许多人在以23.80或24.10下订单之前，会比较0.17%和。实时查看GRNB价格图表，了解每日变化。

格林银行股份股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，格林银行股份的最高价格是24.63。在23.72 - 24.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪格林银行股份的绩效。

格林银行股份股票的最低价格是多少？ 格林银行股份（GRNB）的最低价格为23.72。将其与当前的23.80和23.72 - 24.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRNB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。