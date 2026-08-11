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GRML: Greenland Mines Ltd
Курс GRML за сегодня изменился на 5.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.19, а максимальная — 0.21.
Следите за динамикой Greenland Mines Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GRML сегодня?
Greenland Mines Ltd (GRML) сегодня оценивается на уровне 0.20. Инструмент торгуется в пределах 0.19 - 0.21, вчерашнее закрытие составило 0.19, а торговый объем достиг 712. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRML в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Greenland Mines Ltd?
Greenland Mines Ltd в настоящее время оценивается в 0.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -61.54% и USD. Отслеживайте движения GRML на графике в реальном времени.
Как купить акции GRML?
Вы можете купить акции Greenland Mines Ltd (GRML) по текущей цене 0.20. Ордера обычно размещаются около 0.20 или 0.50, тогда как 712 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRML на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GRML?
Инвестирование в Greenland Mines Ltd предполагает учет годового диапазона 0.16 - 0.55 и текущей цены 0.20. Многие сравнивают 5.26% и -61.54% перед размещением ордеров на 0.20 или 0.50. Изучайте ежедневные изменения цены GRML на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Greenland Mines Ltd?
Самая высокая цена Greenland Mines Ltd (GRML) за последний год составила 0.55. Акции заметно колебались в пределах 0.16 - 0.55, сравнение с 0.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Greenland Mines Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Greenland Mines Ltd?
Самая низкая цена Greenland Mines Ltd (GRML) за год составила 0.16. Сравнение с текущими 0.20 и 0.16 - 0.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRML во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GRML?
В прошлом Greenland Mines Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.19 и -61.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.19
- Open
- 0.20
- Bid
- 0.20
- Ask
- 0.50
- Low
- 0.19
- High
- 0.21
- Объем
- 712
- Дневное изменение
- 5.26%
- Месячное изменение
- 5.26%
- 6-месячное изменение
- -61.54%
- Годовое изменение
- -61.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%