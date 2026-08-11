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GRML: Greenland Mines Ltd

0.20 USD 0.01 (5.26%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GRML за сегодня изменился на 5.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.19, а максимальная — 0.21.

Следите за динамикой Greenland Mines Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GRML сегодня?

Greenland Mines Ltd (GRML) сегодня оценивается на уровне 0.20. Инструмент торгуется в пределах 0.19 - 0.21, вчерашнее закрытие составило 0.19, а торговый объем достиг 712. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRML в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Greenland Mines Ltd?

Greenland Mines Ltd в настоящее время оценивается в 0.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -61.54% и USD. Отслеживайте движения GRML на графике в реальном времени.

Как купить акции GRML?

Вы можете купить акции Greenland Mines Ltd (GRML) по текущей цене 0.20. Ордера обычно размещаются около 0.20 или 0.50, тогда как 712 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRML на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GRML?

Инвестирование в Greenland Mines Ltd предполагает учет годового диапазона 0.16 - 0.55 и текущей цены 0.20. Многие сравнивают 5.26% и -61.54% перед размещением ордеров на 0.20 или 0.50. Изучайте ежедневные изменения цены GRML на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Greenland Mines Ltd?

Самая высокая цена Greenland Mines Ltd (GRML) за последний год составила 0.55. Акции заметно колебались в пределах 0.16 - 0.55, сравнение с 0.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Greenland Mines Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Greenland Mines Ltd?

Самая низкая цена Greenland Mines Ltd (GRML) за год составила 0.16. Сравнение с текущими 0.20 и 0.16 - 0.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRML во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GRML?

В прошлом Greenland Mines Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.19 и -61.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.19 0.21
Годовой диапазон
0.16 0.55
Предыдущее закрытие
0.19
Open
0.20
Bid
0.20
Ask
0.50
Low
0.19
High
0.21
Объем
712
Дневное изменение
5.26%
Месячное изменение
5.26%
6-месячное изменение
-61.54%
Годовое изменение
-61.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%