GRML: Greenland Mines Ltd
今日GRML汇率已更改5.00%。当日，交易品种以低点0.20和高点0.23进行交易。
关注Greenland Mines Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GRML股票今天的价格是多少？
Greenland Mines Ltd股票今天的定价为0.21。它在0.20 - 0.23范围内交易，昨天的收盘价为0.20，交易量达到5363。GRML的实时价格图表显示了这些更新。
Greenland Mines Ltd股票是否支付股息？
Greenland Mines Ltd目前的价值为0.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-59.62%和USD。实时查看图表以跟踪GRML走势。
如何购买GRML股票？
您可以以0.21的当前价格购买Greenland Mines Ltd股票。订单通常设置在0.21或0.51附近，而5363和0.00%显示市场活动。立即关注GRML的实时图表更新。
如何投资GRML股票？
投资Greenland Mines Ltd需要考虑年度范围0.16 - 0.55和当前价格0.21。许多人在以0.21或0.51下订单之前，会比较10.53%和。实时查看GRML价格图表，了解每日变化。
Greenland Mines Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Greenland Mines Ltd的最高价格是0.55。在0.16 - 0.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Greenland Mines Ltd的绩效。
Greenland Mines Ltd股票的最低价格是多少？
Greenland Mines Ltd（GRML）的最低价格为0.16。将其与当前的0.21和0.16 - 0.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRML在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GRML股票是什么时候拆分的？
Greenland Mines Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.20和-59.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.20
- 开盘价
- 0.21
- 卖价
- 0.21
- 买价
- 0.51
- 最低价
- 0.20
- 最高价
- 0.23
- 交易量
- 5.363 K
- 日变化
- 5.00%
- 月变化
- 10.53%
- 6个月变化
- -59.62%
- 年变化
- -59.62%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%