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GRML: Greenland Mines Ltd

0.21 USD 0.01 (5.00%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GRML汇率已更改5.00%。当日，交易品种以低点0.20和高点0.23进行交易。

关注Greenland Mines Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GRML股票今天的价格是多少？

Greenland Mines Ltd股票今天的定价为0.21。它在0.20 - 0.23范围内交易，昨天的收盘价为0.20，交易量达到5363。GRML的实时价格图表显示了这些更新。

Greenland Mines Ltd股票是否支付股息？

Greenland Mines Ltd目前的价值为0.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-59.62%和USD。实时查看图表以跟踪GRML走势。

如何购买GRML股票？

您可以以0.21的当前价格购买Greenland Mines Ltd股票。订单通常设置在0.21或0.51附近，而5363和0.00%显示市场活动。立即关注GRML的实时图表更新。

如何投资GRML股票？

投资Greenland Mines Ltd需要考虑年度范围0.16 - 0.55和当前价格0.21。许多人在以0.21或0.51下订单之前，会比较10.53%和。实时查看GRML价格图表，了解每日变化。

Greenland Mines Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Greenland Mines Ltd的最高价格是0.55。在0.16 - 0.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Greenland Mines Ltd的绩效。

Greenland Mines Ltd股票的最低价格是多少？

Greenland Mines Ltd（GRML）的最低价格为0.16。将其与当前的0.21和0.16 - 0.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRML在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GRML股票是什么时候拆分的？

Greenland Mines Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.20和-59.62%中可见。

日范围
0.20 0.23
年范围
0.16 0.55
前一天收盘价
0.20
开盘价
0.21
卖价
0.21
买价
0.51
最低价
0.20
最高价
0.23
交易量
5.363 K
日变化
5.00%
月变化
10.53%
6个月变化
-59.62%
年变化
-59.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%