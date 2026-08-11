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GRIN: Grindrod Shipping Holdings Ltd
Курс GRIN за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.48, а максимальная — 33.55.
Следите за динамикой Grindrod Shipping Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GRIN сегодня?
Grindrod Shipping Holdings Ltd (GRIN) сегодня оценивается на уровне 33.53. Инструмент торгуется в пределах 33.48 - 33.55, вчерашнее закрытие составило 33.24, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRIN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grindrod Shipping Holdings Ltd?
Grindrod Shipping Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 33.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.31% и USD. Отслеживайте движения GRIN на графике в реальном времени.
Как купить акции GRIN?
Вы можете купить акции Grindrod Shipping Holdings Ltd (GRIN) по текущей цене 33.53. Ордера обычно размещаются около 33.53 или 33.83, тогда как 34 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRIN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GRIN?
Инвестирование в Grindrod Shipping Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 25.64 - 34.50 и текущей цены 33.53. Многие сравнивают 6.24% и 10.30% перед размещением ордеров на 33.53 или 33.83. Изучайте ежедневные изменения цены GRIN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Grindrod Shipping Holdings Ltd?
Самая высокая цена Grindrod Shipping Holdings Ltd (GRIN) за последний год составила 34.50. Акции заметно колебались в пределах 25.64 - 34.50, сравнение с 33.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grindrod Shipping Holdings Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Grindrod Shipping Holdings Ltd?
Самая низкая цена Grindrod Shipping Holdings Ltd (GRIN) за год составила 25.64. Сравнение с текущими 33.53 и 25.64 - 34.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRIN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GRIN?
В прошлом Grindrod Shipping Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.24 и 30.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.24
- Open
- 33.49
- Bid
- 33.53
- Ask
- 33.83
- Low
- 33.48
- High
- 33.55
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- 0.87%
- Месячное изменение
- 6.24%
- 6-месячное изменение
- 10.30%
- Годовое изменение
- 30.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%