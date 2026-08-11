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GRIN: Grindrod Shipping Holdings Ltd

33.53 USD 0.29 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GRIN за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.48, а максимальная — 33.55.

Следите за динамикой Grindrod Shipping Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GRIN сегодня?

Grindrod Shipping Holdings Ltd (GRIN) сегодня оценивается на уровне 33.53. Инструмент торгуется в пределах 33.48 - 33.55, вчерашнее закрытие составило 33.24, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRIN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grindrod Shipping Holdings Ltd?

Grindrod Shipping Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 33.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.31% и USD. Отслеживайте движения GRIN на графике в реальном времени.

Как купить акции GRIN?

Вы можете купить акции Grindrod Shipping Holdings Ltd (GRIN) по текущей цене 33.53. Ордера обычно размещаются около 33.53 или 33.83, тогда как 34 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRIN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GRIN?

Инвестирование в Grindrod Shipping Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 25.64 - 34.50 и текущей цены 33.53. Многие сравнивают 6.24% и 10.30% перед размещением ордеров на 33.53 или 33.83. Изучайте ежедневные изменения цены GRIN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Grindrod Shipping Holdings Ltd?

Самая высокая цена Grindrod Shipping Holdings Ltd (GRIN) за последний год составила 34.50. Акции заметно колебались в пределах 25.64 - 34.50, сравнение с 33.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grindrod Shipping Holdings Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Grindrod Shipping Holdings Ltd?

Самая низкая цена Grindrod Shipping Holdings Ltd (GRIN) за год составила 25.64. Сравнение с текущими 33.53 и 25.64 - 34.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRIN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GRIN?

В прошлом Grindrod Shipping Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.24 и 30.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.48 33.55
Годовой диапазон
25.64 34.50
Предыдущее закрытие
33.24
Open
33.49
Bid
33.53
Ask
33.83
Low
33.48
High
33.55
Объем
34
Дневное изменение
0.87%
Месячное изменение
6.24%
6-месячное изменение
10.30%
Годовое изменение
30.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%