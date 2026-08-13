GRIN: Grindrod Shipping Holdings Ltd
今日GRIN汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点33.54和高点33.74进行交易。
关注Grindrod Shipping Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GRIN股票今天的价格是多少？
Grindrod Shipping Holdings Ltd股票今天的定价为33.54。它在33.54 - 33.74范围内交易，昨天的收盘价为33.53，交易量达到12。GRIN的实时价格图表显示了这些更新。
Grindrod Shipping Holdings Ltd股票是否支付股息？
Grindrod Shipping Holdings Ltd目前的价值为33.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.35%和USD。实时查看图表以跟踪GRIN走势。
如何购买GRIN股票？
您可以以33.54的当前价格购买Grindrod Shipping Holdings Ltd股票。订单通常设置在33.54或33.84附近，而12和-0.50%显示市场活动。立即关注GRIN的实时图表更新。
如何投资GRIN股票？
投资Grindrod Shipping Holdings Ltd需要考虑年度范围25.64 - 34.50和当前价格33.54。许多人在以33.54或33.84下订单之前，会比较6.27%和。实时查看GRIN价格图表，了解每日变化。
Grindrod Shipping Holdings Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Grindrod Shipping Holdings Ltd的最高价格是34.50。在25.64 - 34.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grindrod Shipping Holdings Ltd的绩效。
Grindrod Shipping Holdings Ltd股票的最低价格是多少？
Grindrod Shipping Holdings Ltd（GRIN）的最低价格为25.64。将其与当前的33.54和25.64 - 34.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GRIN股票是什么时候拆分的？
Grindrod Shipping Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.53和30.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.53
- 开盘价
- 33.71
- 卖价
- 33.54
- 买价
- 33.84
- 最低价
- 33.54
- 最高价
- 33.74
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 6.27%
- 6个月变化
- 10.33%
- 年变化
- 30.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%