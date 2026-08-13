GRIN股票今天的价格是多少？ Grindrod Shipping Holdings Ltd股票今天的定价为33.54。它在33.54 - 33.74范围内交易，昨天的收盘价为33.53，交易量达到12。GRIN的实时价格图表显示了这些更新。

Grindrod Shipping Holdings Ltd股票是否支付股息？ Grindrod Shipping Holdings Ltd目前的价值为33.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.35%和USD。实时查看图表以跟踪GRIN走势。

如何购买GRIN股票？ 您可以以33.54的当前价格购买Grindrod Shipping Holdings Ltd股票。订单通常设置在33.54或33.84附近，而12和-0.50%显示市场活动。立即关注GRIN的实时图表更新。

如何投资GRIN股票？ 投资Grindrod Shipping Holdings Ltd需要考虑年度范围25.64 - 34.50和当前价格33.54。许多人在以33.54或33.84下订单之前，会比较6.27%和。实时查看GRIN价格图表，了解每日变化。

Grindrod Shipping Holdings Ltd股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Grindrod Shipping Holdings Ltd的最高价格是34.50。在25.64 - 34.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grindrod Shipping Holdings Ltd的绩效。

Grindrod Shipping Holdings Ltd股票的最低价格是多少？ Grindrod Shipping Holdings Ltd（GRIN）的最低价格为25.64。将其与当前的33.54和25.64 - 34.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。