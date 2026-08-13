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GRIN: Grindrod Shipping Holdings Ltd

33.54 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GRIN汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点33.54和高点33.74进行交易。

关注Grindrod Shipping Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GRIN股票今天的价格是多少？

Grindrod Shipping Holdings Ltd股票今天的定价为33.54。它在33.54 - 33.74范围内交易，昨天的收盘价为33.53，交易量达到12。GRIN的实时价格图表显示了这些更新。

Grindrod Shipping Holdings Ltd股票是否支付股息？

Grindrod Shipping Holdings Ltd目前的价值为33.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.35%和USD。实时查看图表以跟踪GRIN走势。

如何购买GRIN股票？

您可以以33.54的当前价格购买Grindrod Shipping Holdings Ltd股票。订单通常设置在33.54或33.84附近，而12和-0.50%显示市场活动。立即关注GRIN的实时图表更新。

如何投资GRIN股票？

投资Grindrod Shipping Holdings Ltd需要考虑年度范围25.64 - 34.50和当前价格33.54。许多人在以33.54或33.84下订单之前，会比较6.27%和。实时查看GRIN价格图表，了解每日变化。

Grindrod Shipping Holdings Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Grindrod Shipping Holdings Ltd的最高价格是34.50。在25.64 - 34.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grindrod Shipping Holdings Ltd的绩效。

Grindrod Shipping Holdings Ltd股票的最低价格是多少？

Grindrod Shipping Holdings Ltd（GRIN）的最低价格为25.64。将其与当前的33.54和25.64 - 34.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GRIN股票是什么时候拆分的？

Grindrod Shipping Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.53和30.35%中可见。

日范围
33.54 33.74
年范围
25.64 34.50
前一天收盘价
33.53
开盘价
33.71
卖价
33.54
买价
33.84
最低价
33.54
最高价
33.74
交易量
12
日变化
0.03%
月变化
6.27%
6个月变化
10.33%
年变化
30.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%