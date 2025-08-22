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GREK: Global X MSCI Greece ETF
Курс GREK за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.73, а максимальная — 82.25.
Следите за динамикой Global X MSCI Greece ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GREK сегодня?
Global X MSCI Greece ETF (GREK) сегодня оценивается на уровне 81.85. Инструмент торгуется в пределах 81.73 - 82.25, вчерашнее закрытие составило 82.04, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GREK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X MSCI Greece ETF?
Global X MSCI Greece ETF в настоящее время оценивается в 81.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.55% и USD. Отслеживайте движения GREK на графике в реальном времени.
Как купить акции GREK?
Вы можете купить акции Global X MSCI Greece ETF (GREK) по текущей цене 81.85. Ордера обычно размещаются около 81.85 или 82.15, тогда как 33 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GREK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GREK?
Инвестирование в Global X MSCI Greece ETF предполагает учет годового диапазона 60.55 - 83.33 и текущей цены 81.85. Многие сравнивают 0.74% и 20.95% перед размещением ордеров на 81.85 или 82.15. Изучайте ежедневные изменения цены GREK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X MSCI Greece ETF?
Самая высокая цена Global X MSCI Greece ETF (GREK) за последний год составила 83.33. Акции заметно колебались в пределах 60.55 - 83.33, сравнение с 82.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MSCI Greece ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X MSCI Greece ETF?
Самая низкая цена Global X MSCI Greece ETF (GREK) за год составила 60.55. Сравнение с текущими 81.85 и 60.55 - 83.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GREK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GREK?
В прошлом Global X MSCI Greece ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 82.04 и 31.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 82.04
- Open
- 81.86
- Bid
- 81.85
- Ask
- 82.15
- Low
- 81.73
- High
- 82.25
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 0.74%
- 6-месячное изменение
- 20.95%
- Годовое изменение
- 31.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%