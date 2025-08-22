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GREK: Global X MSCI Greece ETF

81.85 USD 0.19 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GREK за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.73, а максимальная — 82.25.

Следите за динамикой Global X MSCI Greece ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GREK сегодня?

Global X MSCI Greece ETF (GREK) сегодня оценивается на уровне 81.85. Инструмент торгуется в пределах 81.73 - 82.25, вчерашнее закрытие составило 82.04, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GREK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X MSCI Greece ETF?

Global X MSCI Greece ETF в настоящее время оценивается в 81.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.55% и USD. Отслеживайте движения GREK на графике в реальном времени.

Как купить акции GREK?

Вы можете купить акции Global X MSCI Greece ETF (GREK) по текущей цене 81.85. Ордера обычно размещаются около 81.85 или 82.15, тогда как 33 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GREK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GREK?

Инвестирование в Global X MSCI Greece ETF предполагает учет годового диапазона 60.55 - 83.33 и текущей цены 81.85. Многие сравнивают 0.74% и 20.95% перед размещением ордеров на 81.85 или 82.15. Изучайте ежедневные изменения цены GREK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X MSCI Greece ETF?

Самая высокая цена Global X MSCI Greece ETF (GREK) за последний год составила 83.33. Акции заметно колебались в пределах 60.55 - 83.33, сравнение с 82.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MSCI Greece ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X MSCI Greece ETF?

Самая низкая цена Global X MSCI Greece ETF (GREK) за год составила 60.55. Сравнение с текущими 81.85 и 60.55 - 83.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GREK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GREK?

В прошлом Global X MSCI Greece ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 82.04 и 31.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
81.73 82.25
Годовой диапазон
60.55 83.33
Предыдущее закрытие
82.04
Open
81.86
Bid
81.85
Ask
82.15
Low
81.73
High
82.25
Объем
33
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
0.74%
6-месячное изменение
20.95%
Годовое изменение
31.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%