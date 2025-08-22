GREK: Global X希腊股市20指数ETF
今日GREK汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点81.72和高点82.27进行交易。
关注Global X希腊股市20指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
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常见问题解答
GREK股票今天的价格是多少？
Global X希腊股市20指数ETF股票今天的定价为81.72。它在81.72 - 82.27范围内交易，昨天的收盘价为81.85，交易量达到23。GREK的实时价格图表显示了这些更新。
Global X希腊股市20指数ETF股票是否支付股息？
Global X希腊股市20指数ETF目前的价值为81.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.34%和USD。实时查看图表以跟踪GREK走势。
如何购买GREK股票？
您可以以81.72的当前价格购买Global X希腊股市20指数ETF股票。订单通常设置在81.72或82.02附近，而23和-0.57%显示市场活动。立即关注GREK的实时图表更新。
如何投资GREK股票？
投资Global X希腊股市20指数ETF需要考虑年度范围60.55 - 83.33和当前价格81.72。许多人在以81.72或82.02下订单之前，会比较0.58%和。实时查看GREK价格图表，了解每日变化。
Global X希腊股市20指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X希腊股市20指数ETF的最高价格是83.33。在60.55 - 83.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X希腊股市20指数ETF的绩效。
Global X希腊股市20指数ETF股票的最低价格是多少？
Global X希腊股市20指数ETF（GREK）的最低价格为60.55。将其与当前的81.72和60.55 - 83.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GREK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GREK股票是什么时候拆分的？
Global X希腊股市20指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、81.85和31.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 81.85
- 开盘价
- 82.19
- 卖价
- 81.72
- 买价
- 82.02
- 最低价
- 81.72
- 最高价
- 82.27
- 交易量
- 23
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- 0.58%
- 6个月变化
- 20.76%
- 年变化
- 31.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%