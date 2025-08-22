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GREK: Global X希腊股市20指数ETF

81.72 USD 0.13 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GREK汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点81.72和高点82.27进行交易。

关注Global X希腊股市20指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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GREK新闻

常见问题解答

GREK股票今天的价格是多少？

Global X希腊股市20指数ETF股票今天的定价为81.72。它在81.72 - 82.27范围内交易，昨天的收盘价为81.85，交易量达到23。GREK的实时价格图表显示了这些更新。

Global X希腊股市20指数ETF股票是否支付股息？

Global X希腊股市20指数ETF目前的价值为81.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.34%和USD。实时查看图表以跟踪GREK走势。

如何购买GREK股票？

您可以以81.72的当前价格购买Global X希腊股市20指数ETF股票。订单通常设置在81.72或82.02附近，而23和-0.57%显示市场活动。立即关注GREK的实时图表更新。

如何投资GREK股票？

投资Global X希腊股市20指数ETF需要考虑年度范围60.55 - 83.33和当前价格81.72。许多人在以81.72或82.02下订单之前，会比较0.58%和。实时查看GREK价格图表，了解每日变化。

Global X希腊股市20指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X希腊股市20指数ETF的最高价格是83.33。在60.55 - 83.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X希腊股市20指数ETF的绩效。

Global X希腊股市20指数ETF股票的最低价格是多少？

Global X希腊股市20指数ETF（GREK）的最低价格为60.55。将其与当前的81.72和60.55 - 83.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GREK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GREK股票是什么时候拆分的？

Global X希腊股市20指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、81.85和31.34%中可见。

日范围
81.72 82.27
年范围
60.55 83.33
前一天收盘价
81.85
开盘价
82.19
卖价
81.72
买价
82.02
最低价
81.72
最高价
82.27
交易量
23
日变化
-0.16%
月变化
0.58%
6个月变化
20.76%
年变化
31.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%