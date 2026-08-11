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GRAN: Grande Group Ltd
Курс GRAN за сегодня изменился на 2.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.39, а максимальная — 1.66.
Следите за динамикой Grande Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GRAN сегодня?
Grande Group Ltd (GRAN) сегодня оценивается на уровне 1.40. Инструмент торгуется в пределах 1.39 - 1.66, вчерашнее закрытие составило 1.37, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grande Group Ltd?
Grande Group Ltd в настоящее время оценивается в 1.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -65.43% и USD. Отслеживайте движения GRAN на графике в реальном времени.
Как купить акции GRAN?
Вы можете купить акции Grande Group Ltd (GRAN) по текущей цене 1.40. Ордера обычно размещаются около 1.40 или 1.70, тогда как 3 и 0.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GRAN?
Инвестирование в Grande Group Ltd предполагает учет годового диапазона 0.80 - 5.91 и текущей цены 1.40. Многие сравнивают -6.67% и -15.15% перед размещением ордеров на 1.40 или 1.70. Изучайте ежедневные изменения цены GRAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Grande Group Ltd?
Самая высокая цена Grande Group Ltd (GRAN) за последний год составила 5.91. Акции заметно колебались в пределах 0.80 - 5.91, сравнение с 1.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grande Group Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Grande Group Ltd?
Самая низкая цена Grande Group Ltd (GRAN) за год составила 0.80. Сравнение с текущими 1.40 и 0.80 - 5.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GRAN?
В прошлом Grande Group Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.37 и -65.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.37
- Open
- 1.39
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Low
- 1.39
- High
- 1.66
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 2.19%
- Месячное изменение
- -6.67%
- 6-месячное изменение
- -15.15%
- Годовое изменение
- -65.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%