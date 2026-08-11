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GRAN: Grande Group Ltd

1.40 USD 0.03 (2.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GRAN за сегодня изменился на 2.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.39, а максимальная — 1.66.

Следите за динамикой Grande Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GRAN сегодня?

Grande Group Ltd (GRAN) сегодня оценивается на уровне 1.40. Инструмент торгуется в пределах 1.39 - 1.66, вчерашнее закрытие составило 1.37, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grande Group Ltd?

Grande Group Ltd в настоящее время оценивается в 1.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -65.43% и USD. Отслеживайте движения GRAN на графике в реальном времени.

Как купить акции GRAN?

Вы можете купить акции Grande Group Ltd (GRAN) по текущей цене 1.40. Ордера обычно размещаются около 1.40 или 1.70, тогда как 3 и 0.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GRAN?

Инвестирование в Grande Group Ltd предполагает учет годового диапазона 0.80 - 5.91 и текущей цены 1.40. Многие сравнивают -6.67% и -15.15% перед размещением ордеров на 1.40 или 1.70. Изучайте ежедневные изменения цены GRAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Grande Group Ltd?

Самая высокая цена Grande Group Ltd (GRAN) за последний год составила 5.91. Акции заметно колебались в пределах 0.80 - 5.91, сравнение с 1.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grande Group Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Grande Group Ltd?

Самая низкая цена Grande Group Ltd (GRAN) за год составила 0.80. Сравнение с текущими 1.40 и 0.80 - 5.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GRAN?

В прошлом Grande Group Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.37 и -65.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.39 1.66
Годовой диапазон
0.80 5.91
Предыдущее закрытие
1.37
Open
1.39
Bid
1.40
Ask
1.70
Low
1.39
High
1.66
Объем
3
Дневное изменение
2.19%
Месячное изменение
-6.67%
6-месячное изменение
-15.15%
Годовое изменение
-65.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%