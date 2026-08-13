GRAN: 均富融资
今日GRAN汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点1.41和高点1.41进行交易。
关注均富融资动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GRAN股票今天的价格是多少？
均富融资股票今天的定价为1.41。它在1.41 - 1.41范围内交易，昨天的收盘价为1.40，交易量达到1。GRAN的实时价格图表显示了这些更新。
均富融资股票是否支付股息？
均富融资目前的价值为1.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-65.19%和USD。实时查看图表以跟踪GRAN走势。
如何购买GRAN股票？
您可以以1.41的当前价格购买均富融资股票。订单通常设置在1.41或1.71附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GRAN的实时图表更新。
如何投资GRAN股票？
投资均富融资需要考虑年度范围0.80 - 5.91和当前价格1.41。许多人在以1.41或1.71下订单之前，会比较-6.00%和。实时查看GRAN价格图表，了解每日变化。
均富融资股票的最高价格是多少？
在过去一年中，均富融资的最高价格是5.91。在0.80 - 5.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪均富融资的绩效。
均富融资股票的最低价格是多少？
均富融资（GRAN）的最低价格为0.80。将其与当前的1.41和0.80 - 5.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GRAN股票是什么时候拆分的？
均富融资历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.40和-65.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.40
- 开盘价
- 1.41
- 卖价
- 1.41
- 买价
- 1.71
- 最低价
- 1.41
- 最高价
- 1.41
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.71%
- 月变化
- -6.00%
- 6个月变化
- -14.55%
- 年变化
- -65.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%