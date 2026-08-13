报价部分
货币 / GRAN
回到股票

GRAN: 均富融资

1.41 USD 0.01 (0.71%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GRAN汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点1.41和高点1.41进行交易。

关注均富融资动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GRAN股票今天的价格是多少？

均富融资股票今天的定价为1.41。它在1.41 - 1.41范围内交易，昨天的收盘价为1.40，交易量达到1。GRAN的实时价格图表显示了这些更新。

均富融资股票是否支付股息？

均富融资目前的价值为1.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-65.19%和USD。实时查看图表以跟踪GRAN走势。

如何购买GRAN股票？

您可以以1.41的当前价格购买均富融资股票。订单通常设置在1.41或1.71附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GRAN的实时图表更新。

如何投资GRAN股票？

投资均富融资需要考虑年度范围0.80 - 5.91和当前价格1.41。许多人在以1.41或1.71下订单之前，会比较-6.00%和。实时查看GRAN价格图表，了解每日变化。

均富融资股票的最高价格是多少？

在过去一年中，均富融资的最高价格是5.91。在0.80 - 5.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪均富融资的绩效。

均富融资股票的最低价格是多少？

均富融资（GRAN）的最低价格为0.80。将其与当前的1.41和0.80 - 5.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GRAN股票是什么时候拆分的？

均富融资历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.40和-65.19%中可见。

日范围
1.41 1.41
年范围
0.80 5.91
前一天收盘价
1.40
开盘价
1.41
卖价
1.41
买价
1.71
最低价
1.41
最高价
1.41
交易量
1
日变化
0.71%
月变化
-6.00%
6个月变化
-14.55%
年变化
-65.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%