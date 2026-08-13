GRAN股票今天的价格是多少？ 均富融资股票今天的定价为1.41。它在1.41 - 1.41范围内交易，昨天的收盘价为1.40，交易量达到1。GRAN的实时价格图表显示了这些更新。

均富融资股票是否支付股息？ 均富融资目前的价值为1.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-65.19%和USD。实时查看图表以跟踪GRAN走势。

如何购买GRAN股票？ 您可以以1.41的当前价格购买均富融资股票。订单通常设置在1.41或1.71附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GRAN的实时图表更新。

如何投资GRAN股票？ 投资均富融资需要考虑年度范围0.80 - 5.91和当前价格1.41。许多人在以1.41或1.71下订单之前，会比较-6.00%和。实时查看GRAN价格图表，了解每日变化。

均富融资股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，均富融资的最高价格是5.91。在0.80 - 5.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪均富融资的绩效。

均富融资股票的最低价格是多少？ 均富融资（GRAN）的最低价格为0.80。将其与当前的1.41和0.80 - 5.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。