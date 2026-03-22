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GQRE: FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
Курс GQRE за сегодня изменился на -1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.74, а максимальная — 64.25.
Следите за динамикой FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GQRE сегодня?
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) сегодня оценивается на уровне 63.89. Инструмент торгуется в пределах 63.74 - 64.25, вчерашнее закрытие составило 64.69, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GQRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund?
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund в настоящее время оценивается в 63.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.34% и USD. Отслеживайте движения GQRE на графике в реальном времени.
Как купить акции GQRE?
Вы можете купить акции FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) по текущей цене 63.89. Ордера обычно размещаются около 63.89 или 64.19, тогда как 11 и -0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GQRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GQRE?
Инвестирование в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund предполагает учет годового диапазона 58.22 - 67.49 и текущей цены 63.89. Многие сравнивают -2.28% и -0.79% перед размещением ордеров на 63.89 или 64.19. Изучайте ежедневные изменения цены GQRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund?
Самая высокая цена FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) за последний год составила 67.49. Акции заметно колебались в пределах 58.22 - 67.49, сравнение с 64.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund?
Самая низкая цена FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) за год составила 58.22. Сравнение с текущими 63.89 и 58.22 - 67.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GQRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GQRE?
В прошлом FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.69 и 5.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 64.69
- Open
- 64.25
- Bid
- 63.89
- Ask
- 64.19
- Low
- 63.74
- High
- 64.25
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -1.24%
- Месячное изменение
- -2.28%
- 6-месячное изменение
- -0.79%
- Годовое изменение
- 5.34%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%