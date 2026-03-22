КотировкиРазделы
Валюты / GQRE
Назад в Рынок акций США

GQRE: FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

63.89 USD 0.80 (1.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GQRE за сегодня изменился на -1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.74, а максимальная — 64.25.

Следите за динамикой FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GQRE

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GQRE сегодня?

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) сегодня оценивается на уровне 63.89. Инструмент торгуется в пределах 63.74 - 64.25, вчерашнее закрытие составило 64.69, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GQRE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund?

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund в настоящее время оценивается в 63.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.34% и USD. Отслеживайте движения GQRE на графике в реальном времени.

Как купить акции GQRE?

Вы можете купить акции FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) по текущей цене 63.89. Ордера обычно размещаются около 63.89 или 64.19, тогда как 11 и -0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GQRE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GQRE?

Инвестирование в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund предполагает учет годового диапазона 58.22 - 67.49 и текущей цены 63.89. Многие сравнивают -2.28% и -0.79% перед размещением ордеров на 63.89 или 64.19. Изучайте ежедневные изменения цены GQRE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund?

Самая высокая цена FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) за последний год составила 67.49. Акции заметно колебались в пределах 58.22 - 67.49, сравнение с 64.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund?

Самая низкая цена FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) за год составила 58.22. Сравнение с текущими 63.89 и 58.22 - 67.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GQRE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GQRE?

В прошлом FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.69 и 5.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
63.74 64.25
Годовой диапазон
58.22 67.49
Предыдущее закрытие
64.69
Open
64.25
Bid
63.89
Ask
64.19
Low
63.74
High
64.25
Объем
11
Дневное изменение
-1.24%
Месячное изменение
-2.28%
6-месячное изменение
-0.79%
Годовое изменение
5.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%