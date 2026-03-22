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GQRE: FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

63.62 USD 0.27 (0.42%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GQRE汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点63.62和高点63.94进行交易。

关注FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GQRE新闻

常见问题解答

GQRE股票今天的价格是多少？

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund股票今天的定价为63.62。它在63.62 - 63.94范围内交易，昨天的收盘价为63.89，交易量达到16。GQRE的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund股票是否支付股息？

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund目前的价值为63.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.90%和USD。实时查看图表以跟踪GQRE走势。

如何购买GQRE股票？

您可以以63.62的当前价格购买FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund股票。订单通常设置在63.62或63.92附近，而16和-0.50%显示市场活动。立即关注GQRE的实时图表更新。

如何投资GQRE股票？

投资FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund需要考虑年度范围58.22 - 67.49和当前价格63.62。许多人在以63.62或63.92下订单之前，会比较-2.69%和。实时查看GQRE价格图表，了解每日变化。

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund的最高价格是67.49。在58.22 - 67.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund的绩效。

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund股票的最低价格是多少？

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund（GQRE）的最低价格为58.22。将其与当前的63.62和58.22 - 67.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GQRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GQRE股票是什么时候拆分的？

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.89和4.90%中可见。

日范围
63.62 63.94
年范围
58.22 67.49
前一天收盘价
63.89
开盘价
63.94
卖价
63.62
买价
63.92
最低价
63.62
最高价
63.94
交易量
16
日变化
-0.42%
月变化
-2.69%
6个月变化
-1.21%
年变化
4.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%