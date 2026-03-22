GQRE: FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
今日GQRE汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点63.62和高点63.94进行交易。
关注FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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- A Narrow Strait To Peace
- Payrolls Pacify Stagflation Scare
- Conflict Without Closure
- The Strait Squeeze
常见问题解答
GQRE股票今天的价格是多少？
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund股票今天的定价为63.62。它在63.62 - 63.94范围内交易，昨天的收盘价为63.89，交易量达到16。GQRE的实时价格图表显示了这些更新。
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund股票是否支付股息？
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund目前的价值为63.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.90%和USD。实时查看图表以跟踪GQRE走势。
如何购买GQRE股票？
您可以以63.62的当前价格购买FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund股票。订单通常设置在63.62或63.92附近，而16和-0.50%显示市场活动。立即关注GQRE的实时图表更新。
如何投资GQRE股票？
投资FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund需要考虑年度范围58.22 - 67.49和当前价格63.62。许多人在以63.62或63.92下订单之前，会比较-2.69%和。实时查看GQRE价格图表，了解每日变化。
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund的最高价格是67.49。在58.22 - 67.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund的绩效。
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund股票的最低价格是多少？
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund（GQRE）的最低价格为58.22。将其与当前的63.62和58.22 - 67.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GQRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GQRE股票是什么时候拆分的？
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.89和4.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 63.89
- 开盘价
- 63.94
- 卖价
- 63.62
- 买价
- 63.92
- 最低价
- 63.62
- 最高价
- 63.94
- 交易量
- 16
- 日变化
- -0.42%
- 月变化
- -2.69%
- 6个月变化
- -1.21%
- 年变化
- 4.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%