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GQQQ: Astoria US Quality Growth Kings ETF
Курс GQQQ за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.01, а максимальная — 36.17.
Следите за динамикой Astoria US Quality Growth Kings ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GQQQ сегодня?
Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) сегодня оценивается на уровне 36.07. Инструмент торгуется в пределах 36.01 - 36.17, вчерашнее закрытие составило 36.09, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GQQQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Astoria US Quality Growth Kings ETF?
Astoria US Quality Growth Kings ETF в настоящее время оценивается в 36.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.45% и USD. Отслеживайте движения GQQQ на графике в реальном времени.
Как купить акции GQQQ?
Вы можете купить акции Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) по текущей цене 36.07. Ордера обычно размещаются около 36.07 или 36.37, тогда как 27 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GQQQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GQQQ?
Инвестирование в Astoria US Quality Growth Kings ETF предполагает учет годового диапазона 27.54 - 37.79 и текущей цены 36.07. Многие сравнивают 3.68% и 19.00% перед размещением ордеров на 36.07 или 36.37. Изучайте ежедневные изменения цены GQQQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Astoria US Quality Growth Kings ETF?
Самая высокая цена Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) за последний год составила 37.79. Акции заметно колебались в пределах 27.54 - 37.79, сравнение с 36.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Astoria US Quality Growth Kings ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Astoria US Quality Growth Kings ETF?
Самая низкая цена Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) за год составила 27.54. Сравнение с текущими 36.07 и 27.54 - 37.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GQQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GQQQ?
В прошлом Astoria US Quality Growth Kings ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.09 и 30.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.09
- Open
- 36.13
- Bid
- 36.07
- Ask
- 36.37
- Low
- 36.01
- High
- 36.17
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 3.68%
- 6-месячное изменение
- 19.00%
- Годовое изменение
- 30.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%