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GQQQ: Astoria US Quality Growth Kings ETF

35.88 USD 0.19 (0.53%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GQQQ汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点35.84和高点36.23进行交易。

关注Astoria US Quality Growth Kings ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GQQQ股票今天的价格是多少？

Astoria US Quality Growth Kings ETF股票今天的定价为35.88。它在35.84 - 36.23范围内交易，昨天的收盘价为36.07，交易量达到24。GQQQ的实时价格图表显示了这些更新。

Astoria US Quality Growth Kings ETF股票是否支付股息？

Astoria US Quality Growth Kings ETF目前的价值为35.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.76%和USD。实时查看图表以跟踪GQQQ走势。

如何购买GQQQ股票？

您可以以35.88的当前价格购买Astoria US Quality Growth Kings ETF股票。订单通常设置在35.88或36.18附近，而24和-0.97%显示市场活动。立即关注GQQQ的实时图表更新。

如何投资GQQQ股票？

投资Astoria US Quality Growth Kings ETF需要考虑年度范围27.54 - 37.79和当前价格35.88。许多人在以35.88或36.18下订单之前，会比较3.13%和。实时查看GQQQ价格图表，了解每日变化。

Astoria US Quality Growth Kings ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Astoria US Quality Growth Kings ETF的最高价格是37.79。在27.54 - 37.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Astoria US Quality Growth Kings ETF的绩效。

Astoria US Quality Growth Kings ETF股票的最低价格是多少？

Astoria US Quality Growth Kings ETF（GQQQ）的最低价格为27.54。将其与当前的35.88和27.54 - 37.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GQQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GQQQ股票是什么时候拆分的？

Astoria US Quality Growth Kings ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.07和29.76%中可见。

日范围
35.84 36.23
年范围
27.54 37.79
前一天收盘价
36.07
开盘价
36.23
卖价
35.88
买价
36.18
最低价
35.84
最高价
36.23
交易量
24
日变化
-0.53%
月变化
3.13%
6个月变化
18.38%
年变化
29.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%