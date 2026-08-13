GQQQ: Astoria US Quality Growth Kings ETF
今日GQQQ汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点35.84和高点36.23进行交易。
关注Astoria US Quality Growth Kings ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GQQQ股票今天的价格是多少？
Astoria US Quality Growth Kings ETF股票今天的定价为35.88。它在35.84 - 36.23范围内交易，昨天的收盘价为36.07，交易量达到24。GQQQ的实时价格图表显示了这些更新。
Astoria US Quality Growth Kings ETF股票是否支付股息？
Astoria US Quality Growth Kings ETF目前的价值为35.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.76%和USD。实时查看图表以跟踪GQQQ走势。
如何购买GQQQ股票？
您可以以35.88的当前价格购买Astoria US Quality Growth Kings ETF股票。订单通常设置在35.88或36.18附近，而24和-0.97%显示市场活动。立即关注GQQQ的实时图表更新。
如何投资GQQQ股票？
投资Astoria US Quality Growth Kings ETF需要考虑年度范围27.54 - 37.79和当前价格35.88。许多人在以35.88或36.18下订单之前，会比较3.13%和。实时查看GQQQ价格图表，了解每日变化。
Astoria US Quality Growth Kings ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Astoria US Quality Growth Kings ETF的最高价格是37.79。在27.54 - 37.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Astoria US Quality Growth Kings ETF的绩效。
Astoria US Quality Growth Kings ETF股票的最低价格是多少？
Astoria US Quality Growth Kings ETF（GQQQ）的最低价格为27.54。将其与当前的35.88和27.54 - 37.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GQQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GQQQ股票是什么时候拆分的？
Astoria US Quality Growth Kings ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.07和29.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.07
- 开盘价
- 36.23
- 卖价
- 35.88
- 买价
- 36.18
- 最低价
- 35.84
- 最高价
- 36.23
- 交易量
- 24
- 日变化
- -0.53%
- 月变化
- 3.13%
- 6个月变化
- 18.38%
- 年变化
- 29.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%