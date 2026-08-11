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GQGU: GQG US Equity ETF
Курс GQGU за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.82, а максимальная — 26.94.
Следите за динамикой GQG US Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GQGU сегодня?
GQG US Equity ETF (GQGU) сегодня оценивается на уровне 26.87. Инструмент торгуется в пределах 26.82 - 26.94, вчерашнее закрытие составило 26.77, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GQGU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GQG US Equity ETF?
GQG US Equity ETF в настоящее время оценивается в 26.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.42% и USD. Отслеживайте движения GQGU на графике в реальном времени.
Как купить акции GQGU?
Вы можете купить акции GQG US Equity ETF (GQGU) по текущей цене 26.87. Ордера обычно размещаются около 26.87 или 27.17, тогда как 99 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GQGU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GQGU?
Инвестирование в GQG US Equity ETF предполагает учет годового диапазона 23.73 - 27.51 и текущей цены 26.87. Многие сравнивают 1.93% и -2.04% перед размещением ордеров на 26.87 или 27.17. Изучайте ежедневные изменения цены GQGU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GQG US Equity ETF?
Самая высокая цена GQG US Equity ETF (GQGU) за последний год составила 27.51. Акции заметно колебались в пределах 23.73 - 27.51, сравнение с 26.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GQG US Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GQG US Equity ETF?
Самая низкая цена GQG US Equity ETF (GQGU) за год составила 23.73. Сравнение с текущими 26.87 и 23.73 - 27.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GQGU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GQGU?
В прошлом GQG US Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.77 и 6.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.77
- Open
- 26.82
- Bid
- 26.87
- Ask
- 27.17
- Low
- 26.82
- High
- 26.94
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 1.93%
- 6-месячное изменение
- -2.04%
- Годовое изменение
- 6.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%