КотировкиРазделы
Валюты / GQGU
Назад в Рынок акций США

GQGU: GQG US Equity ETF

26.87 USD 0.10 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GQGU за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.82, а максимальная — 26.94.

Следите за динамикой GQG US Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GQGU сегодня?

GQG US Equity ETF (GQGU) сегодня оценивается на уровне 26.87. Инструмент торгуется в пределах 26.82 - 26.94, вчерашнее закрытие составило 26.77, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GQGU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GQG US Equity ETF?

GQG US Equity ETF в настоящее время оценивается в 26.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.42% и USD. Отслеживайте движения GQGU на графике в реальном времени.

Как купить акции GQGU?

Вы можете купить акции GQG US Equity ETF (GQGU) по текущей цене 26.87. Ордера обычно размещаются около 26.87 или 27.17, тогда как 99 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GQGU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GQGU?

Инвестирование в GQG US Equity ETF предполагает учет годового диапазона 23.73 - 27.51 и текущей цены 26.87. Многие сравнивают 1.93% и -2.04% перед размещением ордеров на 26.87 или 27.17. Изучайте ежедневные изменения цены GQGU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GQG US Equity ETF?

Самая высокая цена GQG US Equity ETF (GQGU) за последний год составила 27.51. Акции заметно колебались в пределах 23.73 - 27.51, сравнение с 26.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GQG US Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GQG US Equity ETF?

Самая низкая цена GQG US Equity ETF (GQGU) за год составила 23.73. Сравнение с текущими 26.87 и 23.73 - 27.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GQGU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GQGU?

В прошлом GQG US Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.77 и 6.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.82 26.94
Годовой диапазон
23.73 27.51
Предыдущее закрытие
26.77
Open
26.82
Bid
26.87
Ask
27.17
Low
26.82
High
26.94
Объем
99
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
1.93%
6-месячное изменение
-2.04%
Годовое изменение
6.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%