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GQGU: GQG US Equity ETF

26.63 USD 0.24 (0.89%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GQGU汇率已更改-0.89%。当日，交易品种以低点26.63和高点26.81进行交易。

关注GQG US Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GQGU股票今天的价格是多少？

GQG US Equity ETF股票今天的定价为26.63。它在26.63 - 26.81范围内交易，昨天的收盘价为26.87，交易量达到141。GQGU的实时价格图表显示了这些更新。

GQG US Equity ETF股票是否支付股息？

GQG US Equity ETF目前的价值为26.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.47%和USD。实时查看图表以跟踪GQGU走势。

如何购买GQGU股票？

您可以以26.63的当前价格购买GQG US Equity ETF股票。订单通常设置在26.63或26.93附近，而141和-0.60%显示市场活动。立即关注GQGU的实时图表更新。

如何投资GQGU股票？

投资GQG US Equity ETF需要考虑年度范围23.73 - 27.51和当前价格26.63。许多人在以26.63或26.93下订单之前，会比较1.02%和。实时查看GQGU价格图表，了解每日变化。

GQG US Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GQG US Equity ETF的最高价格是27.51。在23.73 - 27.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GQG US Equity ETF的绩效。

GQG US Equity ETF股票的最低价格是多少？

GQG US Equity ETF（GQGU）的最低价格为23.73。将其与当前的26.63和23.73 - 27.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GQGU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GQGU股票是什么时候拆分的？

GQG US Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.87和5.47%中可见。

日范围
26.63 26.81
年范围
23.73 27.51
前一天收盘价
26.87
开盘价
26.79
卖价
26.63
买价
26.93
最低价
26.63
最高价
26.81
交易量
141
日变化
-0.89%
月变化
1.02%
6个月变化
-2.92%
年变化
5.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%