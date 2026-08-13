GQGU: GQG US Equity ETF
今日GQGU汇率已更改-0.89%。当日，交易品种以低点26.63和高点26.81进行交易。
关注GQG US Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GQGU股票今天的价格是多少？
GQG US Equity ETF股票今天的定价为26.63。它在26.63 - 26.81范围内交易，昨天的收盘价为26.87，交易量达到141。GQGU的实时价格图表显示了这些更新。
GQG US Equity ETF股票是否支付股息？
GQG US Equity ETF目前的价值为26.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.47%和USD。实时查看图表以跟踪GQGU走势。
如何购买GQGU股票？
您可以以26.63的当前价格购买GQG US Equity ETF股票。订单通常设置在26.63或26.93附近，而141和-0.60%显示市场活动。立即关注GQGU的实时图表更新。
如何投资GQGU股票？
投资GQG US Equity ETF需要考虑年度范围23.73 - 27.51和当前价格26.63。许多人在以26.63或26.93下订单之前，会比较1.02%和。实时查看GQGU价格图表，了解每日变化。
GQG US Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GQG US Equity ETF的最高价格是27.51。在23.73 - 27.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GQG US Equity ETF的绩效。
GQG US Equity ETF股票的最低价格是多少？
GQG US Equity ETF（GQGU）的最低价格为23.73。将其与当前的26.63和23.73 - 27.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GQGU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GQGU股票是什么时候拆分的？
GQG US Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.87和5.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.87
- 开盘价
- 26.79
- 卖价
- 26.63
- 买价
- 26.93
- 最低价
- 26.63
- 最高价
- 26.81
- 交易量
- 141
- 日变化
- -0.89%
- 月变化
- 1.02%
- 6个月变化
- -2.92%
- 年变化
- 5.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%