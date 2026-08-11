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GPZ: VanEck Alternative Asset Manager ETF

24.89 USD 0.14 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GPZ за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.57, а максимальная — 24.91.

Следите за динамикой VanEck Alternative Asset Manager ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GPZ сегодня?

VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) сегодня оценивается на уровне 24.89. Инструмент торгуется в пределах 24.57 - 24.91, вчерашнее закрытие составило 24.75, а торговый объем достиг 123. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GPZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Alternative Asset Manager ETF?

VanEck Alternative Asset Manager ETF в настоящее время оценивается в 24.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.83% и USD. Отслеживайте движения GPZ на графике в реальном времени.

Как купить акции GPZ?

Вы можете купить акции VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) по текущей цене 24.89. Ордера обычно размещаются около 24.89 или 25.19, тогда как 123 и 1.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GPZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GPZ?

Инвестирование в VanEck Alternative Asset Manager ETF предполагает учет годового диапазона 20.16 - 30.20 и текущей цены 24.89. Многие сравнивают 5.78% и 15.61% перед размещением ордеров на 24.89 или 25.19. Изучайте ежедневные изменения цены GPZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Alternative Asset Manager ETF?

Самая высокая цена VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) за последний год составила 30.20. Акции заметно колебались в пределах 20.16 - 30.20, сравнение с 24.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Alternative Asset Manager ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Alternative Asset Manager ETF?

Самая низкая цена VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) за год составила 20.16. Сравнение с текущими 24.89 и 20.16 - 30.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GPZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GPZ?

В прошлом VanEck Alternative Asset Manager ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.75 и -9.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.57 24.91
Годовой диапазон
20.16 30.20
Предыдущее закрытие
24.75
Open
24.63
Bid
24.89
Ask
25.19
Low
24.57
High
24.91
Объем
123
Дневное изменение
0.57%
Месячное изменение
5.78%
6-месячное изменение
15.61%
Годовое изменение
-9.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%