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GPZ: VanEck Alternative Asset Manager ETF
Курс GPZ за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.57, а максимальная — 24.91.
Следите за динамикой VanEck Alternative Asset Manager ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GPZ сегодня?
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) сегодня оценивается на уровне 24.89. Инструмент торгуется в пределах 24.57 - 24.91, вчерашнее закрытие составило 24.75, а торговый объем достиг 123. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GPZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Alternative Asset Manager ETF?
VanEck Alternative Asset Manager ETF в настоящее время оценивается в 24.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.83% и USD. Отслеживайте движения GPZ на графике в реальном времени.
Как купить акции GPZ?
Вы можете купить акции VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) по текущей цене 24.89. Ордера обычно размещаются около 24.89 или 25.19, тогда как 123 и 1.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GPZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GPZ?
Инвестирование в VanEck Alternative Asset Manager ETF предполагает учет годового диапазона 20.16 - 30.20 и текущей цены 24.89. Многие сравнивают 5.78% и 15.61% перед размещением ордеров на 24.89 или 25.19. Изучайте ежедневные изменения цены GPZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Alternative Asset Manager ETF?
Самая высокая цена VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) за последний год составила 30.20. Акции заметно колебались в пределах 20.16 - 30.20, сравнение с 24.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Alternative Asset Manager ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Alternative Asset Manager ETF?
Самая низкая цена VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) за год составила 20.16. Сравнение с текущими 24.89 и 20.16 - 30.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GPZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GPZ?
В прошлом VanEck Alternative Asset Manager ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.75 и -9.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.75
- Open
- 24.63
- Bid
- 24.89
- Ask
- 25.19
- Low
- 24.57
- High
- 24.91
- Объем
- 123
- Дневное изменение
- 0.57%
- Месячное изменение
- 5.78%
- 6-месячное изменение
- 15.61%
- Годовое изменение
- -9.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%