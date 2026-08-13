GPZ: VanEck Alternative Asset Manager ETF
今日GPZ汇率已更改3.46%。当日，交易品种以低点24.92和高点25.89进行交易。
关注VanEck Alternative Asset Manager ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GPZ股票今天的价格是多少？
VanEck Alternative Asset Manager ETF股票今天的定价为25.75。它在24.92 - 25.89范围内交易，昨天的收盘价为24.89，交易量达到327。GPZ的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Alternative Asset Manager ETF股票是否支付股息？
VanEck Alternative Asset Manager ETF目前的价值为25.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.71%和USD。实时查看图表以跟踪GPZ走势。
如何购买GPZ股票？
您可以以25.75的当前价格购买VanEck Alternative Asset Manager ETF股票。订单通常设置在25.75或26.05附近，而327和3.33%显示市场活动。立即关注GPZ的实时图表更新。
如何投资GPZ股票？
投资VanEck Alternative Asset Manager ETF需要考虑年度范围20.16 - 30.20和当前价格25.75。许多人在以25.75或26.05下订单之前，会比较9.43%和。实时查看GPZ价格图表，了解每日变化。
VanEck Alternative Asset Manager ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Alternative Asset Manager ETF的最高价格是30.20。在20.16 - 30.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Alternative Asset Manager ETF的绩效。
VanEck Alternative Asset Manager ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Alternative Asset Manager ETF（GPZ）的最低价格为20.16。将其与当前的25.75和20.16 - 30.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GPZ股票是什么时候拆分的？
VanEck Alternative Asset Manager ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.89和-6.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.89
- 开盘价
- 24.92
- 卖价
- 25.75
- 买价
- 26.05
- 最低价
- 24.92
- 最高价
- 25.89
- 交易量
- 327
- 日变化
- 3.46%
- 月变化
- 9.43%
- 6个月变化
- 19.60%
- 年变化
- -6.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%