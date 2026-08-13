GPZ股票今天的价格是多少？ VanEck Alternative Asset Manager ETF股票今天的定价为25.75。它在24.92 - 25.89范围内交易，昨天的收盘价为24.89，交易量达到327。GPZ的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Alternative Asset Manager ETF股票是否支付股息？ VanEck Alternative Asset Manager ETF目前的价值为25.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.71%和USD。实时查看图表以跟踪GPZ走势。

如何购买GPZ股票？ 您可以以25.75的当前价格购买VanEck Alternative Asset Manager ETF股票。订单通常设置在25.75或26.05附近，而327和3.33%显示市场活动。立即关注GPZ的实时图表更新。

如何投资GPZ股票？ 投资VanEck Alternative Asset Manager ETF需要考虑年度范围20.16 - 30.20和当前价格25.75。许多人在以25.75或26.05下订单之前，会比较9.43%和。实时查看GPZ价格图表，了解每日变化。

VanEck Alternative Asset Manager ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，VanEck Alternative Asset Manager ETF的最高价格是30.20。在20.16 - 30.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Alternative Asset Manager ETF的绩效。

VanEck Alternative Asset Manager ETF股票的最低价格是多少？ VanEck Alternative Asset Manager ETF（GPZ）的最低价格为20.16。将其与当前的25.75和20.16 - 30.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。