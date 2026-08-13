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GPZ: VanEck Alternative Asset Manager ETF

25.75 USD 0.86 (3.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GPZ汇率已更改3.46%。当日，交易品种以低点24.92和高点25.89进行交易。

关注VanEck Alternative Asset Manager ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GPZ股票今天的价格是多少？

VanEck Alternative Asset Manager ETF股票今天的定价为25.75。它在24.92 - 25.89范围内交易，昨天的收盘价为24.89，交易量达到327。GPZ的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Alternative Asset Manager ETF股票是否支付股息？

VanEck Alternative Asset Manager ETF目前的价值为25.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.71%和USD。实时查看图表以跟踪GPZ走势。

如何购买GPZ股票？

您可以以25.75的当前价格购买VanEck Alternative Asset Manager ETF股票。订单通常设置在25.75或26.05附近，而327和3.33%显示市场活动。立即关注GPZ的实时图表更新。

如何投资GPZ股票？

投资VanEck Alternative Asset Manager ETF需要考虑年度范围20.16 - 30.20和当前价格25.75。许多人在以25.75或26.05下订单之前，会比较9.43%和。实时查看GPZ价格图表，了解每日变化。

VanEck Alternative Asset Manager ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Alternative Asset Manager ETF的最高价格是30.20。在20.16 - 30.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Alternative Asset Manager ETF的绩效。

VanEck Alternative Asset Manager ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Alternative Asset Manager ETF（GPZ）的最低价格为20.16。将其与当前的25.75和20.16 - 30.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GPZ股票是什么时候拆分的？

VanEck Alternative Asset Manager ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.89和-6.71%中可见。

日范围
24.92 25.89
年范围
20.16 30.20
前一天收盘价
24.89
开盘价
24.92
卖价
25.75
买价
26.05
最低价
24.92
最高价
25.89
交易量
327
日变化
3.46%
月变化
9.43%
6个月变化
19.60%
年变化
-6.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%