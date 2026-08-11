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GPTY: YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF

42.82 USD 0.19 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GPTY за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.64, а максимальная — 43.02.

Следите за динамикой YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GPTY сегодня?

YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) сегодня оценивается на уровне 42.82. Инструмент торгуется в пределах 42.64 - 43.02, вчерашнее закрытие составило 42.63, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GPTY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF?

YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF в настоящее время оценивается в 42.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.86% и USD. Отслеживайте движения GPTY на графике в реальном времени.

Как купить акции GPTY?

Вы можете купить акции YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) по текущей цене 42.82. Ордера обычно размещаются около 42.82 или 43.12, тогда как 87 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GPTY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GPTY?

Инвестирование в YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF предполагает учет годового диапазона 34.25 - 50.64 и текущей цены 42.82. Многие сравнивают 5.36% и 15.29% перед размещением ордеров на 42.82 или 43.12. Изучайте ежедневные изменения цены GPTY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF?

Самая высокая цена YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) за последний год составила 50.64. Акции заметно колебались в пределах 34.25 - 50.64, сравнение с 42.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF?

Самая низкая цена YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) за год составила 34.25. Сравнение с текущими 42.82 и 34.25 - 50.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GPTY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GPTY?

В прошлом YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.63 и -1.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.64 43.02
Годовой диапазон
34.25 50.64
Предыдущее закрытие
42.63
Open
42.80
Bid
42.82
Ask
43.12
Low
42.64
High
43.02
Объем
87
Дневное изменение
0.45%
Месячное изменение
5.36%
6-месячное изменение
15.29%
Годовое изменение
-1.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%