Курс GPTY за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.64, а максимальная — 43.02.

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