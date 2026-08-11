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GPTY: YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF
Курс GPTY за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.64, а максимальная — 43.02.
Следите за динамикой YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GPTY сегодня?
YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) сегодня оценивается на уровне 42.82. Инструмент торгуется в пределах 42.64 - 43.02, вчерашнее закрытие составило 42.63, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GPTY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF?
YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF в настоящее время оценивается в 42.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.86% и USD. Отслеживайте движения GPTY на графике в реальном времени.
Как купить акции GPTY?
Вы можете купить акции YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) по текущей цене 42.82. Ордера обычно размещаются около 42.82 или 43.12, тогда как 87 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GPTY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GPTY?
Инвестирование в YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF предполагает учет годового диапазона 34.25 - 50.64 и текущей цены 42.82. Многие сравнивают 5.36% и 15.29% перед размещением ордеров на 42.82 или 43.12. Изучайте ежедневные изменения цены GPTY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF?
Самая высокая цена YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) за последний год составила 50.64. Акции заметно колебались в пределах 34.25 - 50.64, сравнение с 42.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF?
Самая низкая цена YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) за год составила 34.25. Сравнение с текущими 42.82 и 34.25 - 50.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GPTY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GPTY?
В прошлом YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.63 и -1.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.63
- Open
- 42.80
- Bid
- 42.82
- Ask
- 43.12
- Low
- 42.64
- High
- 43.02
- Объем
- 87
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 5.36%
- 6-месячное изменение
- 15.29%
- Годовое изменение
- -1.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%