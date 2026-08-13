GPTY股票今天的价格是多少？ YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF股票今天的定价为42.78。它在42.50 - 43.86范围内交易，昨天的收盘价为42.82，交易量达到64。GPTY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF股票是否支付股息？ YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF目前的价值为42.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.95%和USD。实时查看图表以跟踪GPTY走势。

如何购买GPTY股票？ 您可以以42.78的当前价格购买YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF股票。订单通常设置在42.78或43.08附近，而64和-2.02%显示市场活动。立即关注GPTY的实时图表更新。

如何投资GPTY股票？ 投资YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF需要考虑年度范围34.25 - 50.64和当前价格42.78。许多人在以42.78或43.08下订单之前，会比较5.27%和。实时查看GPTY价格图表，了解每日变化。

YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF的最高价格是50.64。在34.25 - 50.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF的绩效。

YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF股票的最低价格是多少？ YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF（GPTY）的最低价格为34.25。将其与当前的42.78和34.25 - 50.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。