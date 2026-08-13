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GPTY: YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF

42.78 USD 0.04 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GPTY汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点42.50和高点43.86进行交易。

关注YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GPTY股票今天的价格是多少？

YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF股票今天的定价为42.78。它在42.50 - 43.86范围内交易，昨天的收盘价为42.82，交易量达到64。GPTY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF股票是否支付股息？

YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF目前的价值为42.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.95%和USD。实时查看图表以跟踪GPTY走势。

如何购买GPTY股票？

您可以以42.78的当前价格购买YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF股票。订单通常设置在42.78或43.08附近，而64和-2.02%显示市场活动。立即关注GPTY的实时图表更新。

如何投资GPTY股票？

投资YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF需要考虑年度范围34.25 - 50.64和当前价格42.78。许多人在以42.78或43.08下订单之前，会比较5.27%和。实时查看GPTY价格图表，了解每日变化。

YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF的最高价格是50.64。在34.25 - 50.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF的绩效。

YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF（GPTY）的最低价格为34.25。将其与当前的42.78和34.25 - 50.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GPTY股票是什么时候拆分的？

YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.82和-1.95%中可见。

日范围
42.50 43.86
年范围
34.25 50.64
前一天收盘价
42.82
开盘价
43.66
卖价
42.78
买价
43.08
最低价
42.50
最高价
43.86
交易量
64
日变化
-0.09%
月变化
5.27%
6个月变化
15.19%
年变化
-1.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%