GPTY: YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF
今日GPTY汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点42.50和高点43.86进行交易。
关注YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GPTY股票今天的价格是多少？
YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF股票今天的定价为42.78。它在42.50 - 43.86范围内交易，昨天的收盘价为42.82，交易量达到64。GPTY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF股票是否支付股息？
YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF目前的价值为42.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.95%和USD。实时查看图表以跟踪GPTY走势。
如何购买GPTY股票？
您可以以42.78的当前价格购买YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF股票。订单通常设置在42.78或43.08附近，而64和-2.02%显示市场活动。立即关注GPTY的实时图表更新。
如何投资GPTY股票？
投资YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF需要考虑年度范围34.25 - 50.64和当前价格42.78。许多人在以42.78或43.08下订单之前，会比较5.27%和。实时查看GPTY价格图表，了解每日变化。
YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF的最高价格是50.64。在34.25 - 50.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF的绩效。
YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF（GPTY）的最低价格为34.25。将其与当前的42.78和34.25 - 50.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GPTY股票是什么时候拆分的？
YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.82和-1.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.82
- 开盘价
- 43.66
- 卖价
- 42.78
- 买价
- 43.08
- 最低价
- 42.50
- 最高价
- 43.86
- 交易量
- 64
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 5.27%
- 6个月变化
- 15.19%
- 年变化
- -1.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%