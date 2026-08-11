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GPT: Intelligent Alpha Atlas ETF
Курс GPT за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.47, а максимальная — 34.57.
Следите за динамикой Intelligent Alpha Atlas ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GPT сегодня?
Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) сегодня оценивается на уровне 34.48. Инструмент торгуется в пределах 34.47 - 34.57, вчерашнее закрытие составило 34.39, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GPT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Intelligent Alpha Atlas ETF?
Intelligent Alpha Atlas ETF в настоящее время оценивается в 34.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.67% и USD. Отслеживайте движения GPT на графике в реальном времени.
Как купить акции GPT?
Вы можете купить акции Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) по текущей цене 34.48. Ордера обычно размещаются около 34.48 или 34.78, тогда как 6 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GPT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GPT?
Инвестирование в Intelligent Alpha Atlas ETF предполагает учет годового диапазона 28.91 - 34.64 и текущей цены 34.48. Многие сравнивают 2.31% и 9.01% перед размещением ордеров на 34.48 или 34.78. Изучайте ежедневные изменения цены GPT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Intelligent Alpha Atlas ETF?
Самая высокая цена Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) за последний год составила 34.64. Акции заметно колебались в пределах 28.91 - 34.64, сравнение с 34.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Intelligent Alpha Atlas ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Intelligent Alpha Atlas ETF?
Самая низкая цена Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) за год составила 28.91. Сравнение с текущими 34.48 и 28.91 - 34.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GPT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GPT?
В прошлом Intelligent Alpha Atlas ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.39 и 15.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.39
- Open
- 34.57
- Bid
- 34.48
- Ask
- 34.78
- Low
- 34.47
- High
- 34.57
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- 2.31%
- 6-месячное изменение
- 9.01%
- Годовое изменение
- 15.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%