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GPT: Intelligent Alpha Atlas ETF

34.48 USD 0.09 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GPT за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.47, а максимальная — 34.57.

Следите за динамикой Intelligent Alpha Atlas ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GPT сегодня?

Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) сегодня оценивается на уровне 34.48. Инструмент торгуется в пределах 34.47 - 34.57, вчерашнее закрытие составило 34.39, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GPT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Intelligent Alpha Atlas ETF?

Intelligent Alpha Atlas ETF в настоящее время оценивается в 34.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.67% и USD. Отслеживайте движения GPT на графике в реальном времени.

Как купить акции GPT?

Вы можете купить акции Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) по текущей цене 34.48. Ордера обычно размещаются около 34.48 или 34.78, тогда как 6 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GPT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GPT?

Инвестирование в Intelligent Alpha Atlas ETF предполагает учет годового диапазона 28.91 - 34.64 и текущей цены 34.48. Многие сравнивают 2.31% и 9.01% перед размещением ордеров на 34.48 или 34.78. Изучайте ежедневные изменения цены GPT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Intelligent Alpha Atlas ETF?

Самая высокая цена Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) за последний год составила 34.64. Акции заметно колебались в пределах 28.91 - 34.64, сравнение с 34.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Intelligent Alpha Atlas ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Intelligent Alpha Atlas ETF?

Самая низкая цена Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) за год составила 28.91. Сравнение с текущими 34.48 и 28.91 - 34.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GPT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GPT?

В прошлом Intelligent Alpha Atlas ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.39 и 15.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.47 34.57
Годовой диапазон
28.91 34.64
Предыдущее закрытие
34.39
Open
34.57
Bid
34.48
Ask
34.78
Low
34.47
High
34.57
Объем
6
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
2.31%
6-месячное изменение
9.01%
Годовое изменение
15.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%