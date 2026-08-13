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GPT: Intelligent Alpha Atlas ETF

34.62 USD 0.14 (0.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GPT汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点34.58和高点34.62进行交易。

关注Intelligent Alpha Atlas ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GPT股票今天的价格是多少？

Intelligent Alpha Atlas ETF股票今天的定价为34.62。它在34.58 - 34.62范围内交易，昨天的收盘价为34.48，交易量达到2。GPT的实时价格图表显示了这些更新。

Intelligent Alpha Atlas ETF股票是否支付股息？

Intelligent Alpha Atlas ETF目前的价值为34.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.14%和USD。实时查看图表以跟踪GPT走势。

如何购买GPT股票？

您可以以34.62的当前价格购买Intelligent Alpha Atlas ETF股票。订单通常设置在34.62或34.92附近，而2和0.12%显示市场活动。立即关注GPT的实时图表更新。

如何投资GPT股票？

投资Intelligent Alpha Atlas ETF需要考虑年度范围28.91 - 34.64和当前价格34.62。许多人在以34.62或34.92下订单之前，会比较2.73%和。实时查看GPT价格图表，了解每日变化。

Intelligent Alpha Atlas ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Intelligent Alpha Atlas ETF的最高价格是34.64。在28.91 - 34.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Intelligent Alpha Atlas ETF的绩效。

Intelligent Alpha Atlas ETF股票的最低价格是多少？

Intelligent Alpha Atlas ETF（GPT）的最低价格为28.91。将其与当前的34.62和28.91 - 34.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GPT股票是什么时候拆分的？

Intelligent Alpha Atlas ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.48和16.14%中可见。

日范围
34.58 34.62
年范围
28.91 34.64
前一天收盘价
34.48
开盘价
34.58
卖价
34.62
买价
34.92
最低价
34.58
最高价
34.62
交易量
2
日变化
0.41%
月变化
2.73%
6个月变化
9.45%
年变化
16.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%