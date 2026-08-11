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GPRF: Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
Курс GPRF за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.42, а максимальная — 49.53.
Следите за динамикой Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GPRF сегодня?
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) сегодня оценивается на уровне 49.42. Инструмент торгуется в пределах 49.42 - 49.53, вчерашнее закрытие составило 49.66, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GPRF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF?
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF в настоящее время оценивается в 49.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.61% и USD. Отслеживайте движения GPRF на графике в реальном времени.
Как купить акции GPRF?
Вы можете купить акции Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) по текущей цене 49.42. Ордера обычно размещаются около 49.42 или 49.72, тогда как 2 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GPRF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GPRF?
Инвестирование в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF предполагает учет годового диапазона 49.09 - 52.41 и текущей цены 49.42. Многие сравнивают -0.14% и -3.17% перед размещением ордеров на 49.42 или 49.72. Изучайте ежедневные изменения цены GPRF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF?
Самая высокая цена Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) за последний год составила 52.41. Акции заметно колебались в пределах 49.09 - 52.41, сравнение с 49.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF?
Самая низкая цена Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) за год составила 49.09. Сравнение с текущими 49.42 и 49.09 - 52.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GPRF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GPRF?
В прошлом Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.66 и -3.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.66
- Open
- 49.53
- Bid
- 49.42
- Ask
- 49.72
- Low
- 49.42
- High
- 49.53
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- -0.14%
- 6-месячное изменение
- -3.17%
- Годовое изменение
- -3.61%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%