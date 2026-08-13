GPRF股票今天的价格是多少？ Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF股票今天的定价为49.52。它在49.42 - 49.52范围内交易，昨天的收盘价为49.42，交易量达到8。GPRF的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF股票是否支付股息？ Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF目前的价值为49.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.41%和USD。实时查看图表以跟踪GPRF走势。

如何购买GPRF股票？ 您可以以49.52的当前价格购买Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF股票。订单通常设置在49.52或49.82附近，而8和0.20%显示市场活动。立即关注GPRF的实时图表更新。

如何投资GPRF股票？ 投资Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF需要考虑年度范围49.09 - 52.41和当前价格49.52。许多人在以49.52或49.82下订单之前，会比较0.06%和。实时查看GPRF价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF的最高价格是52.41。在49.09 - 52.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF的绩效。

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF股票的最低价格是多少？ Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF（GPRF）的最低价格为49.09。将其与当前的49.52和49.09 - 52.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPRF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。