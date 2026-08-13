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GPRF: Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

49.52 USD 0.10 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GPRF汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点49.42和高点49.52进行交易。

关注Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GPRF股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF股票今天的定价为49.52。它在49.42 - 49.52范围内交易，昨天的收盘价为49.42，交易量达到8。GPRF的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF目前的价值为49.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.41%和USD。实时查看图表以跟踪GPRF走势。

如何购买GPRF股票？

您可以以49.52的当前价格购买Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF股票。订单通常设置在49.52或49.82附近，而8和0.20%显示市场活动。立即关注GPRF的实时图表更新。

如何投资GPRF股票？

投资Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF需要考虑年度范围49.09 - 52.41和当前价格49.52。许多人在以49.52或49.82下订单之前，会比较0.06%和。实时查看GPRF价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF的最高价格是52.41。在49.09 - 52.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF的绩效。

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF（GPRF）的最低价格为49.09。将其与当前的49.52和49.09 - 52.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPRF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GPRF股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.42和-3.41%中可见。

日范围
49.42 49.52
年范围
49.09 52.41
前一天收盘价
49.42
开盘价
49.42
卖价
49.52
买价
49.82
最低价
49.42
最高价
49.52
交易量
8
日变化
0.20%
月变化
0.06%
6个月变化
-2.98%
年变化
-3.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%