GPRF: Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
今日GPRF汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点49.42和高点49.52进行交易。
关注Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
GPRF股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF股票今天的定价为49.52。它在49.42 - 49.52范围内交易，昨天的收盘价为49.42，交易量达到8。GPRF的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF目前的价值为49.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.41%和USD。实时查看图表以跟踪GPRF走势。
如何购买GPRF股票？
您可以以49.52的当前价格购买Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF股票。订单通常设置在49.52或49.82附近，而8和0.20%显示市场活动。立即关注GPRF的实时图表更新。
如何投资GPRF股票？
投资Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF需要考虑年度范围49.09 - 52.41和当前价格49.52。许多人在以49.52或49.82下订单之前，会比较0.06%和。实时查看GPRF价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF的最高价格是52.41。在49.09 - 52.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF的绩效。
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF（GPRF）的最低价格为49.09。将其与当前的49.52和49.09 - 52.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPRF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GPRF股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.42和-3.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.42
- 开盘价
- 49.42
- 卖价
- 49.52
- 买价
- 49.82
- 最低价
- 49.42
- 最高价
- 49.52
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.06%
- 6个月变化
- -2.98%
- 年变化
- -3.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%