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GPIX: Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

56.41 USD 0.03 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GPIX за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.31, а максимальная — 56.55.

Следите за динамикой Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GPIX сегодня?

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) сегодня оценивается на уровне 56.41. Инструмент торгуется в пределах 56.31 - 56.55, вчерашнее закрытие составило 56.38, а торговый объем достиг 1862. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GPIX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF?

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 56.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.12% и USD. Отслеживайте движения GPIX на графике в реальном времени.

Как купить акции GPIX?

Вы можете купить акции Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) по текущей цене 56.41. Ордера обычно размещаются около 56.41 или 56.71, тогда как 1862 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GPIX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GPIX?

Инвестирование в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 48.46 - 56.55 и текущей цены 56.41. Многие сравнивают 2.28% и 8.79% перед размещением ордеров на 56.41 или 56.71. Изучайте ежедневные изменения цены GPIX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF?

Самая высокая цена Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) за последний год составила 56.55. Акции заметно колебались в пределах 48.46 - 56.55, сравнение с 56.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF?

Самая низкая цена Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) за год составила 48.46. Сравнение с текущими 56.41 и 48.46 - 56.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GPIX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GPIX?

В прошлом Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.38 и 12.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
56.31 56.55
Годовой диапазон
48.46 56.55
Предыдущее закрытие
56.38
Open
56.40
Bid
56.41
Ask
56.71
Low
56.31
High
56.55
Объем
1.862 K
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
2.28%
6-месячное изменение
8.79%
Годовое изменение
12.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%