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GPIX: Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
Курс GPIX за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.31, а максимальная — 56.55.
Следите за динамикой Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GPIX сегодня?
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) сегодня оценивается на уровне 56.41. Инструмент торгуется в пределах 56.31 - 56.55, вчерашнее закрытие составило 56.38, а торговый объем достиг 1862. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GPIX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF?
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 56.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.12% и USD. Отслеживайте движения GPIX на графике в реальном времени.
Как купить акции GPIX?
Вы можете купить акции Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) по текущей цене 56.41. Ордера обычно размещаются около 56.41 или 56.71, тогда как 1862 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GPIX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GPIX?
Инвестирование в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 48.46 - 56.55 и текущей цены 56.41. Многие сравнивают 2.28% и 8.79% перед размещением ордеров на 56.41 или 56.71. Изучайте ежедневные изменения цены GPIX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF?
Самая высокая цена Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) за последний год составила 56.55. Акции заметно колебались в пределах 48.46 - 56.55, сравнение с 56.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF?
Самая низкая цена Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) за год составила 48.46. Сравнение с текущими 56.41 и 48.46 - 56.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GPIX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GPIX?
В прошлом Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.38 и 12.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 56.38
- Open
- 56.40
- Bid
- 56.41
- Ask
- 56.71
- Low
- 56.31
- High
- 56.55
- Объем
- 1.862 K
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 2.28%
- 6-месячное изменение
- 8.79%
- Годовое изменение
- 12.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%