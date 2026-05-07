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GPIX: Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

56.27 USD 0.14 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GPIX汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点56.22和高点56.61进行交易。

关注Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GPIX新闻

常见问题解答

GPIX股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF股票今天的定价为56.27。它在56.22 - 56.61范围内交易，昨天的收盘价为56.41，交易量达到1942。GPIX的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF目前的价值为56.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.85%和USD。实时查看图表以跟踪GPIX走势。

如何购买GPIX股票？

您可以以56.27的当前价格购买Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF股票。订单通常设置在56.27或56.57附近，而1942和-0.58%显示市场活动。立即关注GPIX的实时图表更新。

如何投资GPIX股票？

投资Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF需要考虑年度范围48.46 - 56.61和当前价格56.27。许多人在以56.27或56.57下订单之前，会比较2.03%和。实时查看GPIX价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF的最高价格是56.61。在48.46 - 56.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF的绩效。

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF（GPIX）的最低价格为48.46。将其与当前的56.27和48.46 - 56.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GPIX股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.41和11.85%中可见。

日范围
56.22 56.61
年范围
48.46 56.61
前一天收盘价
56.41
开盘价
56.60
卖价
56.27
买价
56.57
最低价
56.22
最高价
56.61
交易量
1.942 K
日变化
-0.25%
月变化
2.03%
6个月变化
8.52%
年变化
11.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%