GPIX: Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
今日GPIX汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点56.22和高点56.61进行交易。
关注Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GPIX股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF股票今天的定价为56.27。它在56.22 - 56.61范围内交易，昨天的收盘价为56.41，交易量达到1942。GPIX的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF目前的价值为56.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.85%和USD。实时查看图表以跟踪GPIX走势。
如何购买GPIX股票？
您可以以56.27的当前价格购买Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF股票。订单通常设置在56.27或56.57附近，而1942和-0.58%显示市场活动。立即关注GPIX的实时图表更新。
如何投资GPIX股票？
投资Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF需要考虑年度范围48.46 - 56.61和当前价格56.27。许多人在以56.27或56.57下订单之前，会比较2.03%和。实时查看GPIX价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF的最高价格是56.61。在48.46 - 56.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF的绩效。
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF（GPIX）的最低价格为48.46。将其与当前的56.27和48.46 - 56.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GPIX股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.41和11.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.41
- 开盘价
- 56.60
- 卖价
- 56.27
- 买价
- 56.57
- 最低价
- 56.22
- 最高价
- 56.61
- 交易量
- 1.942 K
- 日变化
- -0.25%
- 月变化
- 2.03%
- 6个月变化
- 8.52%
- 年变化
- 11.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%