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GPIQ: Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
Курс GPIQ за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.13, а максимальная — 57.41.
Следите за динамикой Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GPIQ сегодня?
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) сегодня оценивается на уровне 57.16. Инструмент торгуется в пределах 57.13 - 57.41, вчерашнее закрытие составило 57.29, а торговый объем достиг 2159. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GPIQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF?
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 57.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.17% и USD. Отслеживайте движения GPIQ на графике в реальном времени.
Как купить акции GPIQ?
Вы можете купить акции Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) по текущей цене 57.16. Ордера обычно размещаются около 57.16 или 57.46, тогда как 2159 и -0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GPIQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GPIQ?
Инвестирование в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 47.71 - 59.83 и текущей цены 57.16. Многие сравнивают 3.78% и 12.28% перед размещением ордеров на 57.16 или 57.46. Изучайте ежедневные изменения цены GPIQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF?
Самая высокая цена Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) за последний год составила 59.83. Акции заметно колебались в пределах 47.71 - 59.83, сравнение с 57.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF?
Самая низкая цена Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) за год составила 47.71. Сравнение с текущими 57.16 и 47.71 - 59.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GPIQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GPIQ?
В прошлом Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.29 и 15.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 57.29
- Open
- 57.40
- Bid
- 57.16
- Ask
- 57.46
- Low
- 57.13
- High
- 57.41
- Объем
- 2.159 K
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 3.78%
- 6-месячное изменение
- 12.28%
- Годовое изменение
- 15.17%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%