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GPIQ: Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

57.16 USD 0.13 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GPIQ за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.13, а максимальная — 57.41.

Следите за динамикой Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GPIQ сегодня?

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) сегодня оценивается на уровне 57.16. Инструмент торгуется в пределах 57.13 - 57.41, вчерашнее закрытие составило 57.29, а торговый объем достиг 2159. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GPIQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF?

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 57.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.17% и USD. Отслеживайте движения GPIQ на графике в реальном времени.

Как купить акции GPIQ?

Вы можете купить акции Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) по текущей цене 57.16. Ордера обычно размещаются около 57.16 или 57.46, тогда как 2159 и -0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GPIQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GPIQ?

Инвестирование в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 47.71 - 59.83 и текущей цены 57.16. Многие сравнивают 3.78% и 12.28% перед размещением ордеров на 57.16 или 57.46. Изучайте ежедневные изменения цены GPIQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF?

Самая высокая цена Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) за последний год составила 59.83. Акции заметно колебались в пределах 47.71 - 59.83, сравнение с 57.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF?

Самая низкая цена Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) за год составила 47.71. Сравнение с текущими 57.16 и 47.71 - 59.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GPIQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GPIQ?

В прошлом Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.29 и 15.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.13 57.41
Годовой диапазон
47.71 59.83
Предыдущее закрытие
57.29
Open
57.40
Bid
57.16
Ask
57.46
Low
57.13
High
57.41
Объем
2.159 K
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
3.78%
6-месячное изменение
12.28%
Годовое изменение
15.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%