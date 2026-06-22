GPIQ: Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
今日GPIQ汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点56.84和高点57.30进行交易。
关注Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- M30
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常见问题解答
GPIQ股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF股票今天的定价为56.97。它在56.84 - 57.30范围内交易，昨天的收盘价为57.16，交易量达到2840。GPIQ的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF目前的价值为56.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.79%和USD。实时查看图表以跟踪GPIQ走势。
如何购买GPIQ股票？
您可以以56.97的当前价格购买Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF股票。订单通常设置在56.97或57.27附近，而2840和-0.40%显示市场活动。立即关注GPIQ的实时图表更新。
如何投资GPIQ股票？
投资Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF需要考虑年度范围47.71 - 59.83和当前价格56.97。许多人在以56.97或57.27下订单之前，会比较3.43%和。实时查看GPIQ价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF的最高价格是59.83。在47.71 - 59.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF的绩效。
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF（GPIQ）的最低价格为47.71。将其与当前的56.97和47.71 - 59.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPIQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GPIQ股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.16和14.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 57.16
- 开盘价
- 57.20
- 卖价
- 56.97
- 买价
- 57.27
- 最低价
- 56.84
- 最高价
- 57.30
- 交易量
- 2.840 K
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- 3.43%
- 6个月变化
- 11.90%
- 年变化
- 14.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%