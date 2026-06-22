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GPIQ: Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

56.97 USD 0.19 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GPIQ汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点56.84和高点57.30进行交易。

关注Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GPIQ新闻

常见问题解答

GPIQ股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF股票今天的定价为56.97。它在56.84 - 57.30范围内交易，昨天的收盘价为57.16，交易量达到2840。GPIQ的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF目前的价值为56.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.79%和USD。实时查看图表以跟踪GPIQ走势。

如何购买GPIQ股票？

您可以以56.97的当前价格购买Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF股票。订单通常设置在56.97或57.27附近，而2840和-0.40%显示市场活动。立即关注GPIQ的实时图表更新。

如何投资GPIQ股票？

投资Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF需要考虑年度范围47.71 - 59.83和当前价格56.97。许多人在以56.97或57.27下订单之前，会比较3.43%和。实时查看GPIQ价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF的最高价格是59.83。在47.71 - 59.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF的绩效。

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF（GPIQ）的最低价格为47.71。将其与当前的56.97和47.71 - 59.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPIQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GPIQ股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.16和14.79%中可见。

日范围
56.84 57.30
年范围
47.71 59.83
前一天收盘价
57.16
开盘价
57.20
卖价
56.97
买价
57.27
最低价
56.84
最高价
57.30
交易量
2.840 K
日变化
-0.33%
月变化
3.43%
6个月变化
11.90%
年变化
14.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%