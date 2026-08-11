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GPGI: GPGI Inc Class A
Курс GPGI за сегодня изменился на -4.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.24, а максимальная — 14.88.
Следите за динамикой GPGI Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GPGI сегодня?
GPGI Inc Class A (GPGI) сегодня оценивается на уровне 14.37. Инструмент торгуется в пределах 14.24 - 14.88, вчерашнее закрытие составило 14.99, а торговый объем достиг 1198. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GPGI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GPGI Inc Class A?
GPGI Inc Class A в настоящее время оценивается в 14.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -40.35% и USD. Отслеживайте движения GPGI на графике в реальном времени.
Как купить акции GPGI?
Вы можете купить акции GPGI Inc Class A (GPGI) по текущей цене 14.37. Ордера обычно размещаются около 14.37 или 14.67, тогда как 1198 и -3.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GPGI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GPGI?
Инвестирование в GPGI Inc Class A предполагает учет годового диапазона 11.23 - 25.93 и текущей цены 14.37. Многие сравнивают 6.92% и -35.18% перед размещением ордеров на 14.37 или 14.67. Изучайте ежедневные изменения цены GPGI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GPGI Inc Class A?
Самая высокая цена GPGI Inc Class A (GPGI) за последний год составила 25.93. Акции заметно колебались в пределах 11.23 - 25.93, сравнение с 14.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GPGI Inc Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GPGI Inc Class A?
Самая низкая цена GPGI Inc Class A (GPGI) за год составила 11.23. Сравнение с текущими 14.37 и 11.23 - 25.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GPGI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GPGI?
В прошлом GPGI Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.99 и -40.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.99
- Open
- 14.88
- Bid
- 14.37
- Ask
- 14.67
- Low
- 14.24
- High
- 14.88
- Объем
- 1.198 K
- Дневное изменение
- -4.14%
- Месячное изменение
- 6.92%
- 6-месячное изменение
- -35.18%
- Годовое изменение
- -40.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%