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GPGI: GPGI Inc Class A

14.37 USD 0.62 (4.14%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GPGI за сегодня изменился на -4.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.24, а максимальная — 14.88.

Следите за динамикой GPGI Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GPGI сегодня?

GPGI Inc Class A (GPGI) сегодня оценивается на уровне 14.37. Инструмент торгуется в пределах 14.24 - 14.88, вчерашнее закрытие составило 14.99, а торговый объем достиг 1198. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GPGI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GPGI Inc Class A?

GPGI Inc Class A в настоящее время оценивается в 14.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -40.35% и USD. Отслеживайте движения GPGI на графике в реальном времени.

Как купить акции GPGI?

Вы можете купить акции GPGI Inc Class A (GPGI) по текущей цене 14.37. Ордера обычно размещаются около 14.37 или 14.67, тогда как 1198 и -3.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GPGI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GPGI?

Инвестирование в GPGI Inc Class A предполагает учет годового диапазона 11.23 - 25.93 и текущей цены 14.37. Многие сравнивают 6.92% и -35.18% перед размещением ордеров на 14.37 или 14.67. Изучайте ежедневные изменения цены GPGI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GPGI Inc Class A?

Самая высокая цена GPGI Inc Class A (GPGI) за последний год составила 25.93. Акции заметно колебались в пределах 11.23 - 25.93, сравнение с 14.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GPGI Inc Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GPGI Inc Class A?

Самая низкая цена GPGI Inc Class A (GPGI) за год составила 11.23. Сравнение с текущими 14.37 и 11.23 - 25.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GPGI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GPGI?

В прошлом GPGI Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.99 и -40.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.24 14.88
Годовой диапазон
11.23 25.93
Предыдущее закрытие
14.99
Open
14.88
Bid
14.37
Ask
14.67
Low
14.24
High
14.88
Объем
1.198 K
Дневное изменение
-4.14%
Месячное изменение
6.92%
6-месячное изменение
-35.18%
Годовое изменение
-40.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%