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GPGI: GPGI Inc Class A

14.18 USD 0.19 (1.32%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GPGI汇率已更改-1.32%。当日，交易品种以低点14.08和高点14.68进行交易。

关注GPGI Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

GPGI股票今天的价格是多少？

GPGI Inc Class A股票今天的定价为14.18。它在14.08 - 14.68范围内交易，昨天的收盘价为14.37，交易量达到1913。GPGI的实时价格图表显示了这些更新。

GPGI Inc Class A股票是否支付股息？

GPGI Inc Class A目前的价值为14.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-41.14%和USD。实时查看图表以跟踪GPGI走势。

如何购买GPGI股票？

您可以以14.18的当前价格购买GPGI Inc Class A股票。订单通常设置在14.18或14.48附近，而1913和-1.80%显示市场活动。立即关注GPGI的实时图表更新。

如何投资GPGI股票？

投资GPGI Inc Class A需要考虑年度范围11.23 - 25.93和当前价格14.18。许多人在以14.18或14.48下订单之前，会比较5.51%和。实时查看GPGI价格图表，了解每日变化。

GPGI Inc Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GPGI Inc Class A的最高价格是25.93。在11.23 - 25.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GPGI Inc Class A的绩效。

GPGI Inc Class A股票的最低价格是多少？

GPGI Inc Class A（GPGI）的最低价格为11.23。将其与当前的14.18和11.23 - 25.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPGI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GPGI股票是什么时候拆分的？

GPGI Inc Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.37和-41.14%中可见。

日范围
14.08 14.68
年范围
11.23 25.93
前一天收盘价
14.37
开盘价
14.44
卖价
14.18
买价
14.48
最低价
14.08
最高价
14.68
交易量
1.913 K
日变化
-1.32%
月变化
5.51%
6个月变化
-36.04%
年变化
-41.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%