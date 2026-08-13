GPGI: GPGI Inc Class A
今日GPGI汇率已更改-1.32%。当日，交易品种以低点14.08和高点14.68进行交易。
关注GPGI Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GPGI股票今天的价格是多少？
GPGI Inc Class A股票今天的定价为14.18。它在14.08 - 14.68范围内交易，昨天的收盘价为14.37，交易量达到1913。GPGI的实时价格图表显示了这些更新。
GPGI Inc Class A股票是否支付股息？
GPGI Inc Class A目前的价值为14.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-41.14%和USD。实时查看图表以跟踪GPGI走势。
如何购买GPGI股票？
您可以以14.18的当前价格购买GPGI Inc Class A股票。订单通常设置在14.18或14.48附近，而1913和-1.80%显示市场活动。立即关注GPGI的实时图表更新。
如何投资GPGI股票？
投资GPGI Inc Class A需要考虑年度范围11.23 - 25.93和当前价格14.18。许多人在以14.18或14.48下订单之前，会比较5.51%和。实时查看GPGI价格图表，了解每日变化。
GPGI Inc Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GPGI Inc Class A的最高价格是25.93。在11.23 - 25.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GPGI Inc Class A的绩效。
GPGI Inc Class A股票的最低价格是多少？
GPGI Inc Class A（GPGI）的最低价格为11.23。将其与当前的14.18和11.23 - 25.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPGI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GPGI股票是什么时候拆分的？
GPGI Inc Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.37和-41.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.37
- 开盘价
- 14.44
- 卖价
- 14.18
- 买价
- 14.48
- 最低价
- 14.08
- 最高价
- 14.68
- 交易量
- 1.913 K
- 日变化
- -1.32%
- 月变化
- 5.51%
- 6个月变化
- -36.04%
- 年变化
- -41.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%