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GPAC: General Purpose Acquisition Corp - Class A
Курс GPAC за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.02, а максимальная — 10.02.
Следите за динамикой General Purpose Acquisition Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GPAC сегодня?
General Purpose Acquisition Corp - Class A (GPAC) сегодня оценивается на уровне 10.02. Инструмент торгуется в пределах 10.02 - 10.02, вчерашнее закрытие составило 10.03, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GPAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям General Purpose Acquisition Corp - Class A?
General Purpose Acquisition Corp - Class A в настоящее время оценивается в 10.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.50% и USD. Отслеживайте движения GPAC на графике в реальном времени.
Как купить акции GPAC?
Вы можете купить акции General Purpose Acquisition Corp - Class A (GPAC) по текущей цене 10.02. Ордера обычно размещаются около 10.02 или 10.32, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GPAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GPAC?
Инвестирование в General Purpose Acquisition Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 9.86 - 10.03 и текущей цены 10.02. Многие сравнивают 0.00% и 1.01% перед размещением ордеров на 10.02 или 10.32. Изучайте ежедневные изменения цены GPAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции General Purpose Acquisition Corp - Class A?
Самая высокая цена General Purpose Acquisition Corp - Class A (GPAC) за последний год составила 10.03. Акции заметно колебались в пределах 9.86 - 10.03, сравнение с 10.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику General Purpose Acquisition Corp - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции General Purpose Acquisition Corp - Class A?
Самая низкая цена General Purpose Acquisition Corp - Class A (GPAC) за год составила 9.86. Сравнение с текущими 10.02 и 9.86 - 10.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GPAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GPAC?
В прошлом General Purpose Acquisition Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.03 и 0.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.03
- Open
- 10.02
- Bid
- 10.02
- Ask
- 10.32
- Low
- 10.02
- High
- 10.02
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 1.01%
- Годовое изменение
- 0.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%