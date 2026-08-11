КотировкиРазделы
Валюты / GPAC
Назад в Рынок акций США

GPAC: General Purpose Acquisition Corp - Class A

10.02 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GPAC за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.02, а максимальная — 10.02.

Следите за динамикой General Purpose Acquisition Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GPAC сегодня?

General Purpose Acquisition Corp - Class A (GPAC) сегодня оценивается на уровне 10.02. Инструмент торгуется в пределах 10.02 - 10.02, вчерашнее закрытие составило 10.03, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GPAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям General Purpose Acquisition Corp - Class A?

General Purpose Acquisition Corp - Class A в настоящее время оценивается в 10.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.50% и USD. Отслеживайте движения GPAC на графике в реальном времени.

Как купить акции GPAC?

Вы можете купить акции General Purpose Acquisition Corp - Class A (GPAC) по текущей цене 10.02. Ордера обычно размещаются около 10.02 или 10.32, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GPAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GPAC?

Инвестирование в General Purpose Acquisition Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 9.86 - 10.03 и текущей цены 10.02. Многие сравнивают 0.00% и 1.01% перед размещением ордеров на 10.02 или 10.32. Изучайте ежедневные изменения цены GPAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции General Purpose Acquisition Corp - Class A?

Самая высокая цена General Purpose Acquisition Corp - Class A (GPAC) за последний год составила 10.03. Акции заметно колебались в пределах 9.86 - 10.03, сравнение с 10.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику General Purpose Acquisition Corp - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции General Purpose Acquisition Corp - Class A?

Самая низкая цена General Purpose Acquisition Corp - Class A (GPAC) за год составила 9.86. Сравнение с текущими 10.02 и 9.86 - 10.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GPAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GPAC?

В прошлом General Purpose Acquisition Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.03 и 0.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.02 10.02
Годовой диапазон
9.86 10.03
Предыдущее закрытие
10.03
Open
10.02
Bid
10.02
Ask
10.32
Low
10.02
High
10.02
Объем
1
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
1.01%
Годовое изменение
0.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%