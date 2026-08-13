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GPAC: General Purpose Acquisition Corp - Class A

10.02 USD 0.01 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GPAC汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点10.02和高点10.02进行交易。

关注General Purpose Acquisition Corp - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GPAC股票今天的价格是多少？

General Purpose Acquisition Corp - Class A股票今天的定价为10.02。它在10.02 - 10.02范围内交易，昨天的收盘价为10.03，交易量达到1。GPAC的实时价格图表显示了这些更新。

General Purpose Acquisition Corp - Class A股票是否支付股息？

General Purpose Acquisition Corp - Class A目前的价值为10.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.50%和USD。实时查看图表以跟踪GPAC走势。

如何购买GPAC股票？

您可以以10.02的当前价格购买General Purpose Acquisition Corp - Class A股票。订单通常设置在10.02或10.32附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GPAC的实时图表更新。

如何投资GPAC股票？

投资General Purpose Acquisition Corp - Class A需要考虑年度范围9.86 - 10.03和当前价格10.02。许多人在以10.02或10.32下订单之前，会比较0.00%和。实时查看GPAC价格图表，了解每日变化。

General Purpose Acquisition Corp - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，General Purpose Acquisition Corp - Class A的最高价格是10.03。在9.86 - 10.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪General Purpose Acquisition Corp - Class A的绩效。

General Purpose Acquisition Corp - Class A股票的最低价格是多少？

General Purpose Acquisition Corp - Class A（GPAC）的最低价格为9.86。将其与当前的10.02和9.86 - 10.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPAC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GPAC股票是什么时候拆分的？

General Purpose Acquisition Corp - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.03和0.50%中可见。

日范围
10.02 10.02
年范围
9.86 10.03
前一天收盘价
10.03
开盘价
10.02
卖价
10.02
买价
10.32
最低价
10.02
最高价
10.02
交易量
1
日变化
-0.10%
月变化
0.00%
6个月变化
1.01%
年变化
0.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%