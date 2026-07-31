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GOVZ: iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF

33.42 USD 0.45 (1.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GOVZ за сегодня изменился на -1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.40, а максимальная — 33.70.

Следите за динамикой iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GOVZ сегодня?

iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) сегодня оценивается на уровне 33.42. Инструмент торгуется в пределах 33.40 - 33.70, вчерашнее закрытие составило 33.87, а торговый объем достиг 912. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GOVZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF?

iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF в настоящее время оценивается в 33.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 272.16% и USD. Отслеживайте движения GOVZ на графике в реальном времени.

Как купить акции GOVZ?

Вы можете купить акции iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) по текущей цене 33.42. Ордера обычно размещаются около 33.42 или 33.72, тогда как 912 и -0.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GOVZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GOVZ?

Инвестирование в iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF предполагает учет годового диапазона 8.83 - 37.75 и текущей цены 33.42. Многие сравнивают -0.51% и 244.89% перед размещением ордеров на 33.42 или 33.72. Изучайте ежедневные изменения цены GOVZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF?

Самая высокая цена iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) за последний год составила 37.75. Акции заметно колебались в пределах 8.83 - 37.75, сравнение с 33.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF?

Самая низкая цена iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) за год составила 8.83. Сравнение с текущими 33.42 и 8.83 - 37.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GOVZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GOVZ?

В прошлом iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.87 и 272.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.40 33.70
Годовой диапазон
8.83 37.75
Предыдущее закрытие
33.87
Open
33.67
Bid
33.42
Ask
33.72
Low
33.40
High
33.70
Объем
912
Дневное изменение
-1.33%
Месячное изменение
-0.51%
6-месячное изменение
244.89%
Годовое изменение
272.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%