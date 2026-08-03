GOVZ股票今天的价格是多少？ iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF股票今天的定价为33.51。它在33.46 - 33.67范围内交易，昨天的收盘价为33.42，交易量达到832。GOVZ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF股票是否支付股息？ iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF目前的价值为33.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注273.16%和USD。实时查看图表以跟踪GOVZ走势。

如何购买GOVZ股票？ 您可以以33.51的当前价格购买iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF股票。订单通常设置在33.51或33.81附近，而832和-0.09%显示市场活动。立即关注GOVZ的实时图表更新。

如何投资GOVZ股票？ 投资iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF需要考虑年度范围8.83 - 37.75和当前价格33.51。许多人在以33.51或33.81下订单之前，会比较-0.24%和。实时查看GOVZ价格图表，了解每日变化。

iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF的最高价格是37.75。在8.83 - 37.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF的绩效。

iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF股票的最低价格是多少？ iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF（GOVZ）的最低价格为8.83。将其与当前的33.51和8.83 - 37.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOVZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。