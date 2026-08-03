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GOVZ: iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF

33.51 USD 0.09 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GOVZ汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点33.46和高点33.67进行交易。

关注iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

GOVZ新闻

常见问题解答

GOVZ股票今天的价格是多少？

iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF股票今天的定价为33.51。它在33.46 - 33.67范围内交易，昨天的收盘价为33.42，交易量达到832。GOVZ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF股票是否支付股息？

iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF目前的价值为33.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注273.16%和USD。实时查看图表以跟踪GOVZ走势。

如何购买GOVZ股票？

您可以以33.51的当前价格购买iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF股票。订单通常设置在33.51或33.81附近，而832和-0.09%显示市场活动。立即关注GOVZ的实时图表更新。

如何投资GOVZ股票？

投资iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF需要考虑年度范围8.83 - 37.75和当前价格33.51。许多人在以33.51或33.81下订单之前，会比较-0.24%和。实时查看GOVZ价格图表，了解每日变化。

iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF的最高价格是37.75。在8.83 - 37.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF的绩效。

iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF（GOVZ）的最低价格为8.83。将其与当前的33.51和8.83 - 37.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOVZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GOVZ股票是什么时候拆分的？

iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.42和273.16%中可见。

日范围
33.46 33.67
年范围
8.83 37.75
前一天收盘价
33.42
开盘价
33.54
卖价
33.51
买价
33.81
最低价
33.46
最高价
33.67
交易量
832
日变化
0.27%
月变化
-0.24%
6个月变化
245.82%
年变化
273.16%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%