GOVZ: iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF
今日GOVZ汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点33.46和高点33.67进行交易。
关注iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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常见问题解答
GOVZ股票今天的价格是多少？
iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF股票今天的定价为33.51。它在33.46 - 33.67范围内交易，昨天的收盘价为33.42，交易量达到832。GOVZ的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF股票是否支付股息？
iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF目前的价值为33.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注273.16%和USD。实时查看图表以跟踪GOVZ走势。
如何购买GOVZ股票？
您可以以33.51的当前价格购买iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF股票。订单通常设置在33.51或33.81附近，而832和-0.09%显示市场活动。立即关注GOVZ的实时图表更新。
如何投资GOVZ股票？
投资iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF需要考虑年度范围8.83 - 37.75和当前价格33.51。许多人在以33.51或33.81下订单之前，会比较-0.24%和。实时查看GOVZ价格图表，了解每日变化。
iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF的最高价格是37.75。在8.83 - 37.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF的绩效。
iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF股票的最低价格是多少？
iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF（GOVZ）的最低价格为8.83。将其与当前的33.51和8.83 - 37.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOVZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GOVZ股票是什么时候拆分的？
iShares 25 Year Treasury STRIPS Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.42和273.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.42
- 开盘价
- 33.54
- 卖价
- 33.51
- 买价
- 33.81
- 最低价
- 33.46
- 最高价
- 33.67
- 交易量
- 832
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- -0.24%
- 6个月变化
- 245.82%
- 年变化
- 273.16%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%