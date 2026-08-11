- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GOP: Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
Курс GOP за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.64, а максимальная — 45.00.
Следите за динамикой Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GOP сегодня?
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) сегодня оценивается на уровне 44.84. Инструмент торгуется в пределах 44.64 - 45.00, вчерашнее закрытие составило 44.80, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GOP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF?
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF в настоящее время оценивается в 44.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.69% и USD. Отслеживайте движения GOP на графике в реальном времени.
Как купить акции GOP?
Вы можете купить акции Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) по текущей цене 44.84. Ордера обычно размещаются около 44.84 или 45.14, тогда как 19 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GOP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GOP?
Инвестирование в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF предполагает учет годового диапазона 36.28 - 45.01 и текущей цены 44.84. Многие сравнивают 3.27% и 14.97% перед размещением ордеров на 44.84 или 45.14. Изучайте ежедневные изменения цены GOP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF?
Самая высокая цена Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) за последний год составила 45.01. Акции заметно колебались в пределах 36.28 - 45.01, сравнение с 44.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF?
Самая низкая цена Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP) за год составила 36.28. Сравнение с текущими 44.84 и 36.28 - 45.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GOP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GOP?
В прошлом Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.80 и 17.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.80
- Open
- 44.88
- Bid
- 44.84
- Ask
- 45.14
- Low
- 44.64
- High
- 45.00
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 3.27%
- 6-месячное изменение
- 14.97%
- Годовое изменение
- 17.69%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%