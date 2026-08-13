GOP: Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
今日GOP汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点44.84和高点45.04进行交易。
关注Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GOP股票今天的价格是多少？
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF股票今天的定价为44.88。它在44.84 - 45.04范围内交易，昨天的收盘价为44.84，交易量达到12。GOP的实时价格图表显示了这些更新。
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF股票是否支付股息？
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF目前的价值为44.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.80%和USD。实时查看图表以跟踪GOP走势。
如何购买GOP股票？
您可以以44.88的当前价格购买Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF股票。订单通常设置在44.88或45.18附近，而12和0.02%显示市场活动。立即关注GOP的实时图表更新。
如何投资GOP股票？
投资Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF需要考虑年度范围36.28 - 45.04和当前价格44.88。许多人在以44.88或45.18下订单之前，会比较3.36%和。实时查看GOP价格图表，了解每日变化。
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF的最高价格是45.04。在36.28 - 45.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF的绩效。
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF股票的最低价格是多少？
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF（GOP）的最低价格为36.28。将其与当前的44.88和36.28 - 45.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GOP股票是什么时候拆分的？
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.84和17.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.84
- 开盘价
- 44.87
- 卖价
- 44.88
- 买价
- 45.18
- 最低价
- 44.84
- 最高价
- 45.04
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 3.36%
- 6个月变化
- 15.08%
- 年变化
- 17.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%