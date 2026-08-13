报价部分
货币 / GOP
回到股票

GOP: Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

44.88 USD 0.04 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GOP汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点44.84和高点45.04进行交易。

关注Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GOP股票今天的价格是多少？

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF股票今天的定价为44.88。它在44.84 - 45.04范围内交易，昨天的收盘价为44.84，交易量达到12。GOP的实时价格图表显示了这些更新。

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF股票是否支付股息？

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF目前的价值为44.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.80%和USD。实时查看图表以跟踪GOP走势。

如何购买GOP股票？

您可以以44.88的当前价格购买Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF股票。订单通常设置在44.88或45.18附近，而12和0.02%显示市场活动。立即关注GOP的实时图表更新。

如何投资GOP股票？

投资Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF需要考虑年度范围36.28 - 45.04和当前价格44.88。许多人在以44.88或45.18下订单之前，会比较3.36%和。实时查看GOP价格图表，了解每日变化。

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF的最高价格是45.04。在36.28 - 45.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF的绩效。

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF股票的最低价格是多少？

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF（GOP）的最低价格为36.28。将其与当前的44.88和36.28 - 45.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GOP股票是什么时候拆分的？

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.84和17.80%中可见。

日范围
44.84 45.04
年范围
36.28 45.04
前一天收盘价
44.84
开盘价
44.87
卖价
44.88
买价
45.18
最低价
44.84
最高价
45.04
交易量
12
日变化
0.09%
月变化
3.36%
6个月变化
15.08%
年变化
17.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%