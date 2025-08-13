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GOOY: Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

12.74 USD 0.09 (0.71%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GOOY за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.60, а максимальная — 12.74.

Следите за динамикой Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GOOY сегодня?

Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) сегодня оценивается на уровне 12.74. Инструмент торгуется в пределах 12.60 - 12.74, вчерашнее закрытие составило 12.65, а торговый объем достиг 247. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GOOY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF?

Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF в настоящее время оценивается в 12.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.91% и USD. Отслеживайте движения GOOY на графике в реальном времени.

Как купить акции GOOY?

Вы можете купить акции Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) по текущей цене 12.74. Ордера обычно размещаются около 12.74 или 13.04, тогда как 247 и 0.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GOOY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GOOY?

Инвестирование в Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 11.66 - 15.84 и текущей цены 12.74. Многие сравнивают -1.55% и -5.84% перед размещением ордеров на 12.74 или 13.04. Изучайте ежедневные изменения цены GOOY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF?

Самая высокая цена Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) за последний год составила 15.84. Акции заметно колебались в пределах 11.66 - 15.84, сравнение с 12.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF?

Самая низкая цена Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) за год составила 11.66. Сравнение с текущими 12.74 и 11.66 - 15.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GOOY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GOOY?

В прошлом Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.65 и -5.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.60 12.74
Годовой диапазон
11.66 15.84
Предыдущее закрытие
12.65
Open
12.67
Bid
12.74
Ask
13.04
Low
12.60
High
12.74
Объем
247
Дневное изменение
0.71%
Месячное изменение
-1.55%
6-месячное изменение
-5.84%
Годовое изменение
-5.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%