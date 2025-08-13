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GOOY: Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

12.32 USD 0.42 (3.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GOOY汇率已更改-3.30%。当日，交易品种以低点12.31和高点12.71进行交易。

关注Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GOOY新闻

常见问题解答

GOOY股票今天的价格是多少？

Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF股票今天的定价为12.32。它在12.31 - 12.71范围内交易，昨天的收盘价为12.74，交易量达到391。GOOY的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF目前的价值为12.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.01%和USD。实时查看图表以跟踪GOOY走势。

如何购买GOOY股票？

您可以以12.32的当前价格购买Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在12.32或12.62附近，而391和-2.84%显示市场活动。立即关注GOOY的实时图表更新。

如何投资GOOY股票？

投资Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围11.66 - 15.84和当前价格12.32。许多人在以12.32或12.62下订单之前，会比较-4.79%和。实时查看GOOY价格图表，了解每日变化。

Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF的最高价格是15.84。在11.66 - 15.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF的绩效。

Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF（GOOY）的最低价格为11.66。将其与当前的12.32和11.66 - 15.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOOY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GOOY股票是什么时候拆分的？

Tidal ETF Trust II YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.74和-9.01%中可见。

日范围
12.31 12.71
年范围
11.66 15.84
前一天收盘价
12.74
开盘价
12.68
卖价
12.32
买价
12.62
最低价
12.31
最高价
12.71
交易量
391
日变化
-3.30%
月变化
-4.79%
6个月变化
-8.94%
年变化
-9.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%