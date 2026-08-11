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GOOW: Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF
Курс GOOW за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.91, а максимальная — 64.60.
Следите за динамикой Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GOOW сегодня?
Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW) сегодня оценивается на уровне 64.43. Инструмент торгуется в пределах 63.91 - 64.60, вчерашнее закрытие составило 64.95, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GOOW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF?
Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 64.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.25% и USD. Отслеживайте движения GOOW на графике в реальном времени.
Как купить акции GOOW?
Вы можете купить акции Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW) по текущей цене 64.43. Ордера обычно размещаются около 64.43 или 64.73, тогда как 27 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GOOW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GOOW?
Инвестирование в Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 51.27 - 83.03 и текущей цены 64.43. Многие сравнивают -3.84% и 1.42% перед размещением ордеров на 64.43 или 64.73. Изучайте ежедневные изменения цены GOOW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF?
Самая высокая цена Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW) за последний год составила 83.03. Акции заметно колебались в пределах 51.27 - 83.03, сравнение с 64.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF?
Самая низкая цена Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW) за год составила 51.27. Сравнение с текущими 64.43 и 51.27 - 83.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GOOW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GOOW?
В прошлом Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.95 и 24.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 64.95
- Open
- 64.33
- Bid
- 64.43
- Ask
- 64.73
- Low
- 63.91
- High
- 64.60
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- -3.84%
- 6-месячное изменение
- 1.42%
- Годовое изменение
- 24.25%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%