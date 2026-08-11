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GOOW: Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF

64.43 USD 0.52 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GOOW за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.91, а максимальная — 64.60.

Следите за динамикой Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GOOW сегодня?

Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW) сегодня оценивается на уровне 64.43. Инструмент торгуется в пределах 63.91 - 64.60, вчерашнее закрытие составило 64.95, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GOOW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF?

Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 64.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.25% и USD. Отслеживайте движения GOOW на графике в реальном времени.

Как купить акции GOOW?

Вы можете купить акции Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW) по текущей цене 64.43. Ордера обычно размещаются около 64.43 или 64.73, тогда как 27 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GOOW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GOOW?

Инвестирование в Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 51.27 - 83.03 и текущей цены 64.43. Многие сравнивают -3.84% и 1.42% перед размещением ордеров на 64.43 или 64.73. Изучайте ежедневные изменения цены GOOW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF?

Самая высокая цена Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW) за последний год составила 83.03. Акции заметно колебались в пределах 51.27 - 83.03, сравнение с 64.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF?

Самая низкая цена Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW) за год составила 51.27. Сравнение с текущими 64.43 и 51.27 - 83.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GOOW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GOOW?

В прошлом Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.95 и 24.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
63.91 64.60
Годовой диапазон
51.27 83.03
Предыдущее закрытие
64.95
Open
64.33
Bid
64.43
Ask
64.73
Low
63.91
High
64.60
Объем
27
Дневное изменение
-0.80%
Месячное изменение
-3.84%
6-месячное изменение
1.42%
Годовое изменение
24.25%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%