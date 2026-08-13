GOOW: Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF
今日GOOW汇率已更改-3.77%。当日，交易品种以低点61.94和高点63.87进行交易。
关注Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GOOW股票今天的价格是多少？
Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF股票今天的定价为62.00。它在61.94 - 63.87范围内交易，昨天的收盘价为64.43，交易量达到41。GOOW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF股票是否支付股息？
Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF目前的价值为62.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.56%和USD。实时查看图表以跟踪GOOW走势。
如何购买GOOW股票？
您可以以62.00的当前价格购买Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在62.00或62.30附近，而41和-2.71%显示市场活动。立即关注GOOW的实时图表更新。
如何投资GOOW股票？
投资Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF需要考虑年度范围51.27 - 83.03和当前价格62.00。许多人在以62.00或62.30下订单之前，会比较-7.46%和。实时查看GOOW价格图表，了解每日变化。
Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF的最高价格是83.03。在51.27 - 83.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF的绩效。
Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF（GOOW）的最低价格为51.27。将其与当前的62.00和51.27 - 83.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GOOW股票是什么时候拆分的？
Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.43和19.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 64.43
- 开盘价
- 63.73
- 卖价
- 62.00
- 买价
- 62.30
- 最低价
- 61.94
- 最高价
- 63.87
- 交易量
- 41
- 日变化
- -3.77%
- 月变化
- -7.46%
- 6个月变化
- -2.41%
- 年变化
- 19.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%