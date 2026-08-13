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GOOW: Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF

62.00 USD 2.43 (3.77%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GOOW汇率已更改-3.77%。当日，交易品种以低点61.94和高点63.87进行交易。

关注Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GOOW股票今天的价格是多少？

Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF股票今天的定价为62.00。它在61.94 - 63.87范围内交易，昨天的收盘价为64.43，交易量达到41。GOOW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF股票是否支付股息？

Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF目前的价值为62.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.56%和USD。实时查看图表以跟踪GOOW走势。

如何购买GOOW股票？

您可以以62.00的当前价格购买Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在62.00或62.30附近，而41和-2.71%显示市场活动。立即关注GOOW的实时图表更新。

如何投资GOOW股票？

投资Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF需要考虑年度范围51.27 - 83.03和当前价格62.00。许多人在以62.00或62.30下订单之前，会比较-7.46%和。实时查看GOOW价格图表，了解每日变化。

Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF的最高价格是83.03。在51.27 - 83.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF（GOOW）的最低价格为51.27。将其与当前的62.00和51.27 - 83.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GOOW股票是什么时候拆分的？

Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.43和19.56%中可见。

日范围
61.94 63.87
年范围
51.27 83.03
前一天收盘价
64.43
开盘价
63.73
卖价
62.00
买价
62.30
最低价
61.94
最高价
63.87
交易量
41
日变化
-3.77%
月变化
-7.46%
6个月变化
-2.41%
年变化
19.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%