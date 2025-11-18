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GOF: Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Benefi

10.67 USD 0.01 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GOF за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.59, а максимальная — 10.68.

Следите за динамикой Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Benefi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GOF сегодня?

Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Benefi (GOF) сегодня оценивается на уровне 10.67. Инструмент торгуется в пределах 10.59 - 10.68, вчерашнее закрытие составило 10.66, а торговый объем достиг 861. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GOF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Benefi?

Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Benefi в настоящее время оценивается в 10.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -28.34% и USD. Отслеживайте движения GOF на графике в реальном времени.

Как купить акции GOF?

Вы можете купить акции Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Benefi (GOF) по текущей цене 10.67. Ордера обычно размещаются около 10.67 или 10.97, тогда как 861 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GOF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GOF?

Инвестирование в Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Benefi предполагает учет годового диапазона 10.37 - 15.16 и текущей цены 10.67. Многие сравнивают 0.85% и -10.34% перед размещением ордеров на 10.67 или 10.97. Изучайте ежедневные изменения цены GOF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Benefi?

Самая высокая цена Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Benefi (GOF) за последний год составила 15.16. Акции заметно колебались в пределах 10.37 - 15.16, сравнение с 10.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Benefi на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Benefi?

Самая низкая цена Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Benefi (GOF) за год составила 10.37. Сравнение с текущими 10.67 и 10.37 - 15.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GOF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GOF?

В прошлом Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Benefi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.66 и -28.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.59 10.68
Годовой диапазон
10.37 15.16
Предыдущее закрытие
10.66
Open
10.65
Bid
10.67
Ask
10.97
Low
10.59
High
10.68
Объем
861
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.85%
6-месячное изменение
-10.34%
Годовое изменение
-28.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%