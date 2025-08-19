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GNT: GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
Курс GNT за сегодня изменился на 1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.70, а максимальная — 8.82.
Следите за динамикой GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- D1
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GNT сегодня?
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) сегодня оценивается на уровне 8.79. Инструмент торгуется в пределах 8.70 - 8.82, вчерашнее закрытие составило 8.63, а торговый объем достиг 265. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust?
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust в настоящее время оценивается в 8.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.95% и USD. Отслеживайте движения GNT на графике в реальном времени.
Как купить акции GNT?
Вы можете купить акции GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) по текущей цене 8.79. Ордера обычно размещаются около 8.79 или 9.09, тогда как 265 и 0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GNT?
Инвестирование в GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust предполагает учет годового диапазона 6.68 - 9.30 и текущей цены 8.79. Многие сравнивают 9.06% и -4.35% перед размещением ордеров на 8.79 или 9.09. Изучайте ежедневные изменения цены GNT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust?
Самая высокая цена GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) за последний год составила 9.30. Акции заметно колебались в пределах 6.68 - 9.30, сравнение с 8.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust?
Самая низкая цена GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) за год составила 6.68. Сравнение с текущими 8.79 и 6.68 - 9.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GNT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GNT?
В прошлом GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.63 и 27.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.63
- Open
- 8.75
- Bid
- 8.79
- Ask
- 9.09
- Low
- 8.70
- High
- 8.82
- Объем
- 265
- Дневное изменение
- 1.85%
- Месячное изменение
- 9.06%
- 6-месячное изменение
- -4.35%
- Годовое изменение
- 27.95%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%