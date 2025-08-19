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GNT: GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust

8.79 USD 0.16 (1.85%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GNT за сегодня изменился на 1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.70, а максимальная — 8.82.

Следите за динамикой GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GNT сегодня?

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) сегодня оценивается на уровне 8.79. Инструмент торгуется в пределах 8.70 - 8.82, вчерашнее закрытие составило 8.63, а торговый объем достиг 265. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust?

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust в настоящее время оценивается в 8.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.95% и USD. Отслеживайте движения GNT на графике в реальном времени.

Как купить акции GNT?

Вы можете купить акции GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) по текущей цене 8.79. Ордера обычно размещаются около 8.79 или 9.09, тогда как 265 и 0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GNT?

Инвестирование в GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust предполагает учет годового диапазона 6.68 - 9.30 и текущей цены 8.79. Многие сравнивают 9.06% и -4.35% перед размещением ордеров на 8.79 или 9.09. Изучайте ежедневные изменения цены GNT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust?

Самая высокая цена GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) за последний год составила 9.30. Акции заметно колебались в пределах 6.68 - 9.30, сравнение с 8.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust?

Самая низкая цена GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) за год составила 6.68. Сравнение с текущими 8.79 и 6.68 - 9.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GNT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GNT?

В прошлом GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.63 и 27.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.70 8.82
Годовой диапазон
6.68 9.30
Предыдущее закрытие
8.63
Open
8.75
Bid
8.79
Ask
9.09
Low
8.70
High
8.82
Объем
265
Дневное изменение
1.85%
Месячное изменение
9.06%
6-месячное изменение
-4.35%
Годовое изменение
27.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%