GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) сегодня оценивается на уровне 8.79. Инструмент торгуется в пределах 8.70 - 8.82, вчерашнее закрытие составило 8.63, а торговый объем достиг 265. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNT в реальном времени.

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust в настоящее время оценивается в 8.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.95% и USD. Отслеживайте движения GNT на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) по текущей цене 8.79. Ордера обычно размещаются около 8.79 или 9.09, тогда как 265 и 0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNT на графике в реальном времени.

Инвестирование в GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust предполагает учет годового диапазона 6.68 - 9.30 и текущей цены 8.79. Многие сравнивают 9.06% и -4.35% перед размещением ордеров на 8.79 или 9.09. Изучайте ежедневные изменения цены GNT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust?

Самая высокая цена GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) за последний год составила 9.30. Акции заметно колебались в пределах 6.68 - 9.30, сравнение с 8.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust на графике в реальном времени.