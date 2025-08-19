GNT: GAMCO自然资源黄金收益信托
今日GNT汇率已更改1.14%。当日，交易品种以低点8.76和高点8.92进行交易。
关注GAMCO自然资源黄金收益信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GNT股票今天的价格是多少？
GAMCO自然资源黄金收益信托股票今天的定价为8.89。它在8.76 - 8.92范围内交易，昨天的收盘价为8.79，交易量达到211。GNT的实时价格图表显示了这些更新。
GAMCO自然资源黄金收益信托股票是否支付股息？
GAMCO自然资源黄金收益信托目前的价值为8.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.40%和USD。实时查看图表以跟踪GNT走势。
如何购买GNT股票？
您可以以8.89的当前价格购买GAMCO自然资源黄金收益信托股票。订单通常设置在8.89或9.19附近，而211和1.02%显示市场活动。立即关注GNT的实时图表更新。
如何投资GNT股票？
投资GAMCO自然资源黄金收益信托需要考虑年度范围6.68 - 9.30和当前价格8.89。许多人在以8.89或9.19下订单之前，会比较10.30%和。实时查看GNT价格图表，了解每日变化。
GAMCO自然资源黄金收益信托股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GAMCO自然资源黄金收益信托的最高价格是9.30。在6.68 - 9.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GAMCO自然资源黄金收益信托的绩效。
GAMCO自然资源黄金收益信托股票的最低价格是多少？
GAMCO自然资源黄金收益信托（GNT）的最低价格为6.68。将其与当前的8.89和6.68 - 9.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GNT股票是什么时候拆分的？
GAMCO自然资源黄金收益信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.79和29.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.79
- 开盘价
- 8.80
- 卖价
- 8.89
- 买价
- 9.19
- 最低价
- 8.76
- 最高价
- 8.92
- 交易量
- 211
- 日变化
- 1.14%
- 月变化
- 10.30%
- 6个月变化
- -3.26%
- 年变化
- 29.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%