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GNT: GAMCO自然资源黄金收益信托

8.89 USD 0.10 (1.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GNT汇率已更改1.14%。当日，交易品种以低点8.76和高点8.92进行交易。

关注GAMCO自然资源黄金收益信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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GNT新闻

常见问题解答

GNT股票今天的价格是多少？

GAMCO自然资源黄金收益信托股票今天的定价为8.89。它在8.76 - 8.92范围内交易，昨天的收盘价为8.79，交易量达到211。GNT的实时价格图表显示了这些更新。

GAMCO自然资源黄金收益信托股票是否支付股息？

GAMCO自然资源黄金收益信托目前的价值为8.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.40%和USD。实时查看图表以跟踪GNT走势。

如何购买GNT股票？

您可以以8.89的当前价格购买GAMCO自然资源黄金收益信托股票。订单通常设置在8.89或9.19附近，而211和1.02%显示市场活动。立即关注GNT的实时图表更新。

如何投资GNT股票？

投资GAMCO自然资源黄金收益信托需要考虑年度范围6.68 - 9.30和当前价格8.89。许多人在以8.89或9.19下订单之前，会比较10.30%和。实时查看GNT价格图表，了解每日变化。

GAMCO自然资源黄金收益信托股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GAMCO自然资源黄金收益信托的最高价格是9.30。在6.68 - 9.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GAMCO自然资源黄金收益信托的绩效。

GAMCO自然资源黄金收益信托股票的最低价格是多少？

GAMCO自然资源黄金收益信托（GNT）的最低价格为6.68。将其与当前的8.89和6.68 - 9.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GNT股票是什么时候拆分的？

GAMCO自然资源黄金收益信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.79和29.40%中可见。

日范围
8.76 8.92
年范围
6.68 9.30
前一天收盘价
8.79
开盘价
8.80
卖价
8.89
买价
9.19
最低价
8.76
最高价
8.92
交易量
211
日变化
1.14%
月变化
10.30%
6个月变化
-3.26%
年变化
29.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%