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GNR: SPDR S&P Global Natural Resources ETF

75.13 USD 1.05 (1.42%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GNR за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.20, а максимальная — 75.26.

Следите за динамикой SPDR S&P Global Natural Resources ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GNR сегодня?

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) сегодня оценивается на уровне 75.13. Инструмент торгуется в пределах 74.20 - 75.26, вчерашнее закрытие составило 74.08, а торговый объем достиг 315. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Global Natural Resources ETF?

SPDR S&P Global Natural Resources ETF в настоящее время оценивается в 75.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.36% и USD. Отслеживайте движения GNR на графике в реальном времени.

Как купить акции GNR?

Вы можете купить акции SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) по текущей цене 75.13. Ордера обычно размещаются около 75.13 или 75.43, тогда как 315 и 1.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GNR?

Инвестирование в SPDR S&P Global Natural Resources ETF предполагает учет годового диапазона 66.55 - 76.01 и текущей цены 75.13. Многие сравнивают 4.42% и -1.16% перед размещением ордеров на 75.13 или 75.43. Изучайте ежедневные изменения цены GNR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Global Natural Resources ETF?

Самая высокая цена SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) за последний год составила 76.01. Акции заметно колебались в пределах 66.55 - 76.01, сравнение с 74.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Global Natural Resources ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Global Natural Resources ETF?

Самая низкая цена SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) за год составила 66.55. Сравнение с текущими 75.13 и 66.55 - 76.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GNR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GNR?

В прошлом SPDR S&P Global Natural Resources ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.08 и 3.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
74.20 75.26
Годовой диапазон
66.55 76.01
Предыдущее закрытие
74.08
Open
74.20
Bid
75.13
Ask
75.43
Low
74.20
High
75.26
Объем
315
Дневное изменение
1.42%
Месячное изменение
4.42%
6-месячное изменение
-1.16%
Годовое изменение
3.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%