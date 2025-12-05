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GNR: SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Курс GNR за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.20, а максимальная — 75.26.
Следите за динамикой SPDR S&P Global Natural Resources ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GNR сегодня?
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) сегодня оценивается на уровне 75.13. Инструмент торгуется в пределах 74.20 - 75.26, вчерашнее закрытие составило 74.08, а торговый объем достиг 315. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Global Natural Resources ETF?
SPDR S&P Global Natural Resources ETF в настоящее время оценивается в 75.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.36% и USD. Отслеживайте движения GNR на графике в реальном времени.
Как купить акции GNR?
Вы можете купить акции SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) по текущей цене 75.13. Ордера обычно размещаются около 75.13 или 75.43, тогда как 315 и 1.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GNR?
Инвестирование в SPDR S&P Global Natural Resources ETF предполагает учет годового диапазона 66.55 - 76.01 и текущей цены 75.13. Многие сравнивают 4.42% и -1.16% перед размещением ордеров на 75.13 или 75.43. Изучайте ежедневные изменения цены GNR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Global Natural Resources ETF?
Самая высокая цена SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) за последний год составила 76.01. Акции заметно колебались в пределах 66.55 - 76.01, сравнение с 74.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Global Natural Resources ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Global Natural Resources ETF?
Самая низкая цена SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) за год составила 66.55. Сравнение с текущими 75.13 и 66.55 - 76.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GNR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GNR?
В прошлом SPDR S&P Global Natural Resources ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.08 и 3.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 74.08
- Open
- 74.20
- Bid
- 75.13
- Ask
- 75.43
- Low
- 74.20
- High
- 75.26
- Объем
- 315
- Дневное изменение
- 1.42%
- Месячное изменение
- 4.42%
- 6-месячное изменение
- -1.16%
- Годовое изменение
- 3.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%