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GNR: SPDR 标普环球自然资源 ETF

75.17 USD 0.04 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GNR汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点75.01和高点75.41进行交易。

关注SPDR 标普环球自然资源 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GNR新闻

常见问题解答

GNR股票今天的价格是多少？

SPDR 标普环球自然资源 ETF股票今天的定价为75.17。它在75.01 - 75.41范围内交易，昨天的收盘价为75.13，交易量达到195。GNR的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR 标普环球自然资源 ETF股票是否支付股息？

SPDR 标普环球自然资源 ETF目前的价值为75.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.41%和USD。实时查看图表以跟踪GNR走势。

如何购买GNR股票？

您可以以75.17的当前价格购买SPDR 标普环球自然资源 ETF股票。订单通常设置在75.17或75.47附近，而195和-0.15%显示市场活动。立即关注GNR的实时图表更新。

如何投资GNR股票？

投资SPDR 标普环球自然资源 ETF需要考虑年度范围66.55 - 76.01和当前价格75.17。许多人在以75.17或75.47下订单之前，会比较4.48%和。实时查看GNR价格图表，了解每日变化。

SPDR 标普环球自然资源 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR 标普环球自然资源 ETF的最高价格是76.01。在66.55 - 76.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR 标普环球自然资源 ETF的绩效。

SPDR 标普环球自然资源 ETF股票的最低价格是多少？

SPDR 标普环球自然资源 ETF（GNR）的最低价格为66.55。将其与当前的75.17和66.55 - 76.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GNR股票是什么时候拆分的？

SPDR 标普环球自然资源 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、75.13和3.41%中可见。

日范围
75.01 75.41
年范围
66.55 76.01
前一天收盘价
75.13
开盘价
75.28
卖价
75.17
买价
75.47
最低价
75.01
最高价
75.41
交易量
195
日变化
0.05%
月变化
4.48%
6个月变化
-1.11%
年变化
3.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%