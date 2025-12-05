GNR: SPDR 标普环球自然资源 ETF
今日GNR汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点75.01和高点75.41进行交易。
关注SPDR 标普环球自然资源 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNR新闻
- GNR: Broad Natural Resources Exposure, But Not The Category's Best Performer
- Aluminum's Heavyweight
- Opinion: The case for having Big Oil in your 401(k) or IRA
- A Sea Change For Commodity Prices: Why Markets Appear To Be Underpricing El NiñO Risks
- Crude Reality: Oil Prices Likely To Remain Higher For Longer
- Have Markets Mispriced Commodity Risks As Oil Threat Builds?
- GNR: A Beneficiary Of Rising Energy Prices (NYSEARCA:GNR)
- A Different Supply-Side Shock
- The Hormuz Domino Effect: From Energy Shock To Food Crisis
- Cohen & Steers Sees Opportunities Among Natural Resources - TipRanks.com
- What's Going On With TotalEnergies Stock Tuesday? - TotalEnergies (NYSE:TTE)
- What's Going On With TotalEnergies Stock Monday? - TotalEnergies (NYSE:TTE)
- RLY: Tactical ETF Focusing On Natural Resources And Infrastructure
- Opinion: Wall Street’s ‘smart money’ bought gold and silver just before they crashed. Learn from their predictable mistakes.
- The appointment of Kevin Warsh is a market stabilizing mechanism, claims Morgan Stanley
- Now is not the time to own bonds, says Bank of America. These are safer bets.
- Market Outlook 2026: Technology, Precious Metals, And Commodities (NYSEARCA:SPY)
- Plan For 2026: Predictions From Our Portfolio Managers
- ‘Soon, all commodity charts will look like gold.’ BofA’s Hartnett goes bullish on commodities.
常见问题解答
GNR股票今天的价格是多少？
SPDR 标普环球自然资源 ETF股票今天的定价为75.17。它在75.01 - 75.41范围内交易，昨天的收盘价为75.13，交易量达到195。GNR的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR 标普环球自然资源 ETF股票是否支付股息？
SPDR 标普环球自然资源 ETF目前的价值为75.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.41%和USD。实时查看图表以跟踪GNR走势。
如何购买GNR股票？
您可以以75.17的当前价格购买SPDR 标普环球自然资源 ETF股票。订单通常设置在75.17或75.47附近，而195和-0.15%显示市场活动。立即关注GNR的实时图表更新。
如何投资GNR股票？
投资SPDR 标普环球自然资源 ETF需要考虑年度范围66.55 - 76.01和当前价格75.17。许多人在以75.17或75.47下订单之前，会比较4.48%和。实时查看GNR价格图表，了解每日变化。
SPDR 标普环球自然资源 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR 标普环球自然资源 ETF的最高价格是76.01。在66.55 - 76.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR 标普环球自然资源 ETF的绩效。
SPDR 标普环球自然资源 ETF股票的最低价格是多少？
SPDR 标普环球自然资源 ETF（GNR）的最低价格为66.55。将其与当前的75.17和66.55 - 76.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GNR股票是什么时候拆分的？
SPDR 标普环球自然资源 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、75.13和3.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 75.13
- 开盘价
- 75.28
- 卖价
- 75.17
- 买价
- 75.47
- 最低价
- 75.01
- 最高价
- 75.41
- 交易量
- 195
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 4.48%
- 6个月变化
- -1.11%
- 年变化
- 3.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%