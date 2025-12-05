GNR股票今天的价格是多少？ SPDR 标普环球自然资源 ETF股票今天的定价为75.17。它在75.01 - 75.41范围内交易，昨天的收盘价为75.13，交易量达到195。GNR的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR 标普环球自然资源 ETF股票是否支付股息？ SPDR 标普环球自然资源 ETF目前的价值为75.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.41%和USD。实时查看图表以跟踪GNR走势。

如何购买GNR股票？ 您可以以75.17的当前价格购买SPDR 标普环球自然资源 ETF股票。订单通常设置在75.17或75.47附近，而195和-0.15%显示市场活动。立即关注GNR的实时图表更新。

如何投资GNR股票？ 投资SPDR 标普环球自然资源 ETF需要考虑年度范围66.55 - 76.01和当前价格75.17。许多人在以75.17或75.47下订单之前，会比较4.48%和。实时查看GNR价格图表，了解每日变化。

SPDR 标普环球自然资源 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR 标普环球自然资源 ETF的最高价格是76.01。在66.55 - 76.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR 标普环球自然资源 ETF的绩效。

SPDR 标普环球自然资源 ETF股票的最低价格是多少？ SPDR 标普环球自然资源 ETF（GNR）的最低价格为66.55。将其与当前的75.17和66.55 - 76.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。