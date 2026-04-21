Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) сегодня оценивается на уровне 59.76. Инструмент торгуется в пределах 58.82 - 59.91, вчерашнее закрытие составило 58.26, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNOM в реальном времени.

Global X Genomics & Biotechnology ETF в настоящее время оценивается в 59.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.07% и USD. Отслеживайте движения GNOM на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) по текущей цене 59.76. Ордера обычно размещаются около 59.76 или 60.06, тогда как 59 и 1.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNOM на графике в реальном времени.

Инвестирование в Global X Genomics & Biotechnology ETF предполагает учет годового диапазона 41.26 - 59.91 и текущей цены 59.76. Многие сравнивают 10.56% и 27.15% перед размещением ордеров на 59.76 или 60.06. Изучайте ежедневные изменения цены GNOM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Genomics & Biotechnology ETF?

Самая высокая цена Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) за последний год составила 59.91. Акции заметно колебались в пределах 41.26 - 59.91, сравнение с 58.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Genomics & Biotechnology ETF на графике в реальном времени.