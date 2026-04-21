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GNOM: Global X Genomics & Biotechnology ETF
Курс GNOM за сегодня изменился на 2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.82, а максимальная — 59.91.
Следите за динамикой Global X Genomics & Biotechnology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GNOM сегодня?
Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) сегодня оценивается на уровне 59.76. Инструмент торгуется в пределах 58.82 - 59.91, вчерашнее закрытие составило 58.26, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNOM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Genomics & Biotechnology ETF?
Global X Genomics & Biotechnology ETF в настоящее время оценивается в 59.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.07% и USD. Отслеживайте движения GNOM на графике в реальном времени.
Как купить акции GNOM?
Вы можете купить акции Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) по текущей цене 59.76. Ордера обычно размещаются около 59.76 или 60.06, тогда как 59 и 1.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNOM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GNOM?
Инвестирование в Global X Genomics & Biotechnology ETF предполагает учет годового диапазона 41.26 - 59.91 и текущей цены 59.76. Многие сравнивают 10.56% и 27.15% перед размещением ордеров на 59.76 или 60.06. Изучайте ежедневные изменения цены GNOM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Genomics & Biotechnology ETF?
Самая высокая цена Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) за последний год составила 59.91. Акции заметно колебались в пределах 41.26 - 59.91, сравнение с 58.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Genomics & Biotechnology ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Genomics & Biotechnology ETF?
Самая низкая цена Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) за год составила 41.26. Сравнение с текущими 59.76 и 41.26 - 59.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GNOM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GNOM?
В прошлом Global X Genomics & Biotechnology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.26 и 29.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 58.26
- Open
- 58.82
- Bid
- 59.76
- Ask
- 60.06
- Low
- 58.82
- High
- 59.91
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- 2.57%
- Месячное изменение
- 10.56%
- 6-месячное изменение
- 27.15%
- Годовое изменение
- 29.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%