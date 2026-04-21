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GNOM: Global X Genomics & Biotechnology ETF

59.76 USD 1.50 (2.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GNOM за сегодня изменился на 2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.82, а максимальная — 59.91.

Следите за динамикой Global X Genomics & Biotechnology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GNOM сегодня?

Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) сегодня оценивается на уровне 59.76. Инструмент торгуется в пределах 58.82 - 59.91, вчерашнее закрытие составило 58.26, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNOM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Genomics & Biotechnology ETF?

Global X Genomics & Biotechnology ETF в настоящее время оценивается в 59.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.07% и USD. Отслеживайте движения GNOM на графике в реальном времени.

Как купить акции GNOM?

Вы можете купить акции Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) по текущей цене 59.76. Ордера обычно размещаются около 59.76 или 60.06, тогда как 59 и 1.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNOM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GNOM?

Инвестирование в Global X Genomics & Biotechnology ETF предполагает учет годового диапазона 41.26 - 59.91 и текущей цены 59.76. Многие сравнивают 10.56% и 27.15% перед размещением ордеров на 59.76 или 60.06. Изучайте ежедневные изменения цены GNOM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Genomics & Biotechnology ETF?

Самая высокая цена Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) за последний год составила 59.91. Акции заметно колебались в пределах 41.26 - 59.91, сравнение с 58.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Genomics & Biotechnology ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Genomics & Biotechnology ETF?

Самая низкая цена Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) за год составила 41.26. Сравнение с текущими 59.76 и 41.26 - 59.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GNOM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GNOM?

В прошлом Global X Genomics & Biotechnology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.26 и 29.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
58.82 59.91
Годовой диапазон
41.26 59.91
Предыдущее закрытие
58.26
Open
58.82
Bid
59.76
Ask
60.06
Low
58.82
High
59.91
Объем
59
Дневное изменение
2.57%
Месячное изменение
10.56%
6-месячное изменение
27.15%
Годовое изменение
29.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%