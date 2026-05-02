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GNOM: Global X Genomics & Biotechnology ETF

59.76 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GNOM汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点59.45和高点59.96进行交易。

关注Global X Genomics & Biotechnology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GNOM新闻

常见问题解答

GNOM股票今天的价格是多少？

Global X Genomics & Biotechnology ETF股票今天的定价为59.76。它在59.45 - 59.96范围内交易，昨天的收盘价为59.76，交易量达到27。GNOM的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Genomics & Biotechnology ETF股票是否支付股息？

Global X Genomics & Biotechnology ETF目前的价值为59.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.07%和USD。实时查看图表以跟踪GNOM走势。

如何购买GNOM股票？

您可以以59.76的当前价格购买Global X Genomics & Biotechnology ETF股票。订单通常设置在59.76或60.06附近，而27和0.52%显示市场活动。立即关注GNOM的实时图表更新。

如何投资GNOM股票？

投资Global X Genomics & Biotechnology ETF需要考虑年度范围41.26 - 59.96和当前价格59.76。许多人在以59.76或60.06下订单之前，会比较10.56%和。实时查看GNOM价格图表，了解每日变化。

Global X Genomics & Biotechnology ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Genomics & Biotechnology ETF的最高价格是59.96。在41.26 - 59.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Genomics & Biotechnology ETF的绩效。

Global X Genomics & Biotechnology ETF股票的最低价格是多少？

Global X Genomics & Biotechnology ETF（GNOM）的最低价格为41.26。将其与当前的59.76和41.26 - 59.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNOM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GNOM股票是什么时候拆分的？

Global X Genomics & Biotechnology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.76和29.07%中可见。

日范围
59.45 59.96
年范围
41.26 59.96
前一天收盘价
59.76
开盘价
59.45
卖价
59.76
买价
60.06
最低价
59.45
最高价
59.96
交易量
27
日变化
0.00%
月变化
10.56%
6个月变化
27.15%
年变化
29.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%