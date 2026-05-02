GNOM: Global X Genomics & Biotechnology ETF
今日GNOM汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点59.45和高点59.96进行交易。
关注Global X Genomics & Biotechnology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
GNOM股票今天的价格是多少？
Global X Genomics & Biotechnology ETF股票今天的定价为59.76。它在59.45 - 59.96范围内交易，昨天的收盘价为59.76，交易量达到27。GNOM的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Genomics & Biotechnology ETF股票是否支付股息？
Global X Genomics & Biotechnology ETF目前的价值为59.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.07%和USD。实时查看图表以跟踪GNOM走势。
如何购买GNOM股票？
您可以以59.76的当前价格购买Global X Genomics & Biotechnology ETF股票。订单通常设置在59.76或60.06附近，而27和0.52%显示市场活动。立即关注GNOM的实时图表更新。
如何投资GNOM股票？
投资Global X Genomics & Biotechnology ETF需要考虑年度范围41.26 - 59.96和当前价格59.76。许多人在以59.76或60.06下订单之前，会比较10.56%和。实时查看GNOM价格图表，了解每日变化。
Global X Genomics & Biotechnology ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Genomics & Biotechnology ETF的最高价格是59.96。在41.26 - 59.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Genomics & Biotechnology ETF的绩效。
Global X Genomics & Biotechnology ETF股票的最低价格是多少？
Global X Genomics & Biotechnology ETF（GNOM）的最低价格为41.26。将其与当前的59.76和41.26 - 59.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNOM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GNOM股票是什么时候拆分的？
Global X Genomics & Biotechnology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.76和29.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 59.76
- 开盘价
- 59.45
- 卖价
- 59.76
- 买价
- 60.06
- 最低价
- 59.45
- 最高价
- 59.96
- 交易量
- 27
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 10.56%
- 6个月变化
- 27.15%
- 年变化
- 29.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%