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GMUB: Goldman Sachs Municipal Income ETF

50.84 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GMUB за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.78, а максимальная — 50.85.

Следите за динамикой Goldman Sachs Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GMUB сегодня?

Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) сегодня оценивается на уровне 50.84. Инструмент торгуется в пределах 50.78 - 50.85, вчерашнее закрытие составило 50.83, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMUB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Municipal Income ETF?

Goldman Sachs Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 50.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.85% и USD. Отслеживайте движения GMUB на графике в реальном времени.

Как купить акции GMUB?

Вы можете купить акции Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) по текущей цене 50.84. Ордера обычно размещаются около 50.84 или 51.14, тогда как 76 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMUB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GMUB?

Инвестирование в Goldman Sachs Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 50.52 - 52.23 и текущей цены 50.84. Многие сравнивают 0.36% и -1.90% перед размещением ордеров на 50.84 или 51.14. Изучайте ежедневные изменения цены GMUB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Municipal Income ETF?

Самая высокая цена Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) за последний год составила 52.23. Акции заметно колебались в пределах 50.52 - 52.23, сравнение с 50.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Municipal Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Municipal Income ETF?

Самая низкая цена Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) за год составила 50.52. Сравнение с текущими 50.84 и 50.52 - 52.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMUB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GMUB?

В прошлом Goldman Sachs Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.83 и -1.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.78 50.85
Годовой диапазон
50.52 52.23
Предыдущее закрытие
50.83
Open
50.83
Bid
50.84
Ask
51.14
Low
50.78
High
50.85
Объем
76
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
-1.90%
Годовое изменение
-1.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%