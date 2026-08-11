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GMUB: Goldman Sachs Municipal Income ETF
Курс GMUB за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.78, а максимальная — 50.85.
Следите за динамикой Goldman Sachs Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GMUB сегодня?
Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) сегодня оценивается на уровне 50.84. Инструмент торгуется в пределах 50.78 - 50.85, вчерашнее закрытие составило 50.83, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMUB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Municipal Income ETF?
Goldman Sachs Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 50.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.85% и USD. Отслеживайте движения GMUB на графике в реальном времени.
Как купить акции GMUB?
Вы можете купить акции Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) по текущей цене 50.84. Ордера обычно размещаются около 50.84 или 51.14, тогда как 76 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMUB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GMUB?
Инвестирование в Goldman Sachs Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 50.52 - 52.23 и текущей цены 50.84. Многие сравнивают 0.36% и -1.90% перед размещением ордеров на 50.84 или 51.14. Изучайте ежедневные изменения цены GMUB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Municipal Income ETF?
Самая высокая цена Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) за последний год составила 52.23. Акции заметно колебались в пределах 50.52 - 52.23, сравнение с 50.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Municipal Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Municipal Income ETF?
Самая низкая цена Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) за год составила 50.52. Сравнение с текущими 50.84 и 50.52 - 52.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMUB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GMUB?
В прошлом Goldman Sachs Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.83 и -1.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.83
- Open
- 50.83
- Bid
- 50.84
- Ask
- 51.14
- Low
- 50.78
- High
- 50.85
- Объем
- 76
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- -1.90%
- Годовое изменение
- -1.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%