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GMUB: Goldman Sachs Municipal Income ETF

50.85 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GMUB汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点50.78和高点50.86进行交易。

关注Goldman Sachs Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GMUB股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs Municipal Income ETF股票今天的定价为50.85。它在50.78 - 50.86范围内交易，昨天的收盘价为50.84，交易量达到80。GMUB的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Municipal Income ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs Municipal Income ETF目前的价值为50.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.83%和USD。实时查看图表以跟踪GMUB走势。

如何购买GMUB股票？

您可以以50.85的当前价格购买Goldman Sachs Municipal Income ETF股票。订单通常设置在50.85或51.15附近，而80和0.06%显示市场活动。立即关注GMUB的实时图表更新。

如何投资GMUB股票？

投资Goldman Sachs Municipal Income ETF需要考虑年度范围50.52 - 52.23和当前价格50.85。许多人在以50.85或51.15下订单之前，会比较0.38%和。实时查看GMUB价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs Municipal Income ETF的最高价格是52.23。在50.52 - 52.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Municipal Income ETF的绩效。

Goldman Sachs Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs Municipal Income ETF（GMUB）的最低价格为50.52。将其与当前的50.85和50.52 - 52.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMUB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GMUB股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.84和-1.83%中可见。

日范围
50.78 50.86
年范围
50.52 52.23
前一天收盘价
50.84
开盘价
50.82
卖价
50.85
买价
51.15
最低价
50.78
最高价
50.86
交易量
80
日变化
0.02%
月变化
0.38%
6个月变化
-1.88%
年变化
-1.83%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%