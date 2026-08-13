GMUB股票今天的价格是多少？ Goldman Sachs Municipal Income ETF股票今天的定价为50.85。它在50.78 - 50.86范围内交易，昨天的收盘价为50.84，交易量达到80。GMUB的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Municipal Income ETF股票是否支付股息？ Goldman Sachs Municipal Income ETF目前的价值为50.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.83%和USD。实时查看图表以跟踪GMUB走势。

如何购买GMUB股票？ 您可以以50.85的当前价格购买Goldman Sachs Municipal Income ETF股票。订单通常设置在50.85或51.15附近，而80和0.06%显示市场活动。立即关注GMUB的实时图表更新。

如何投资GMUB股票？ 投资Goldman Sachs Municipal Income ETF需要考虑年度范围50.52 - 52.23和当前价格50.85。许多人在以50.85或51.15下订单之前，会比较0.38%和。实时查看GMUB价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Goldman Sachs Municipal Income ETF的最高价格是52.23。在50.52 - 52.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Municipal Income ETF的绩效。

Goldman Sachs Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？ Goldman Sachs Municipal Income ETF（GMUB）的最低价格为50.52。将其与当前的50.85和50.52 - 52.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMUB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。