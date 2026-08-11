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GMMF: iShares Government Money Market ETF

100.31 USD 0.02 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GMMF за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.31, а максимальная — 100.32.

Следите за динамикой iShares Government Money Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GMMF сегодня?

iShares Government Money Market ETF (GMMF) сегодня оценивается на уровне 100.31. Инструмент торгуется в пределах 100.31 - 100.32, вчерашнее закрытие составило 100.29, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMMF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Government Money Market ETF?

iShares Government Money Market ETF в настоящее время оценивается в 100.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.08% и USD. Отслеживайте движения GMMF на графике в реальном времени.

Как купить акции GMMF?

Вы можете купить акции iShares Government Money Market ETF (GMMF) по текущей цене 100.31. Ордера обычно размещаются около 100.31 или 100.61, тогда как 25 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMMF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GMMF?

Инвестирование в iShares Government Money Market ETF предполагает учет годового диапазона 100.21 - 100.52 и текущей цены 100.31. Многие сравнивают 0.00% и 0.05% перед размещением ордеров на 100.31 или 100.61. Изучайте ежедневные изменения цены GMMF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Government Money Market ETF?

Самая высокая цена iShares Government Money Market ETF (GMMF) за последний год составила 100.52. Акции заметно колебались в пределах 100.21 - 100.52, сравнение с 100.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Government Money Market ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Government Money Market ETF?

Самая низкая цена iShares Government Money Market ETF (GMMF) за год составила 100.21. Сравнение с текущими 100.31 и 100.21 - 100.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMMF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GMMF?

В прошлом iShares Government Money Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.29 и -0.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
100.31 100.32
Годовой диапазон
100.21 100.52
Предыдущее закрытие
100.29
Open
100.31
Bid
100.31
Ask
100.61
Low
100.31
High
100.32
Объем
25
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
0.05%
Годовое изменение
-0.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%