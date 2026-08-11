- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GMMF: iShares Government Money Market ETF
Курс GMMF за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.31, а максимальная — 100.32.
Следите за динамикой iShares Government Money Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GMMF сегодня?
iShares Government Money Market ETF (GMMF) сегодня оценивается на уровне 100.31. Инструмент торгуется в пределах 100.31 - 100.32, вчерашнее закрытие составило 100.29, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMMF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Government Money Market ETF?
iShares Government Money Market ETF в настоящее время оценивается в 100.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.08% и USD. Отслеживайте движения GMMF на графике в реальном времени.
Как купить акции GMMF?
Вы можете купить акции iShares Government Money Market ETF (GMMF) по текущей цене 100.31. Ордера обычно размещаются около 100.31 или 100.61, тогда как 25 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMMF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GMMF?
Инвестирование в iShares Government Money Market ETF предполагает учет годового диапазона 100.21 - 100.52 и текущей цены 100.31. Многие сравнивают 0.00% и 0.05% перед размещением ордеров на 100.31 или 100.61. Изучайте ежедневные изменения цены GMMF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Government Money Market ETF?
Самая высокая цена iShares Government Money Market ETF (GMMF) за последний год составила 100.52. Акции заметно колебались в пределах 100.21 - 100.52, сравнение с 100.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Government Money Market ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Government Money Market ETF?
Самая низкая цена iShares Government Money Market ETF (GMMF) за год составила 100.21. Сравнение с текущими 100.31 и 100.21 - 100.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMMF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GMMF?
В прошлом iShares Government Money Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.29 и -0.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 100.29
- Open
- 100.31
- Bid
- 100.31
- Ask
- 100.61
- Low
- 100.31
- High
- 100.32
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 0.05%
- Годовое изменение
- -0.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%